2025-11-17T00:25+0300
2025-11-17T00:29+0300
00:25 17.11.2025 (обновлено: 00:29 17.11.2025)
 
Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите пассажиров

Роспотребнадзор запустил горячую линию по защите прав потребителей транспортных услуг

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, она будет работать до 28 ноября, сообщили журналистам в ведомстве.
"Роспотребнадзор организует Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг, которая будет работать с 17 по 28 ноября. Специалисты ведомства ответят на вопросы, касающиеся деятельности по перевозке грузов, пассажиров и багажа. Также граждане смогут задать вопросы по поводу услуг, связанных с перевозочным процессом – экспедиционные, погрузка и выгрузка багажа и так далее", - сообщили в пресс-службе.
Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, а также адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ. На сайтах также можно узнать режим работы региональных пунктов и получить рекомендации по подготовке необходимых документов для обращения, уточнили в ведомстве.
"На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 800 555 49 43. Звонок бесплатный", - рассказали в Роспотребнадзоре.
 
