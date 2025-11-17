Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подведены промежуточные итоги развития ЕНЭС в 2025 году - 17.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251117/rosseti-864621118.html
Подведены промежуточные итоги развития ЕНЭС в 2025 году
Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров на совещании с руководством филиалов – МЭС подвел итоги деятельности компании по управлению | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров на совещании с руководством филиалов – МЭС подвел итоги деятельности компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 10 месяцев 2025 года. Он отметил готовность магистрального комплекса к отопительному сезону, все филиалы в срок получили соответствующие паспорта. В числе приоритетных задач названо обеспечение высокого уровня надежности работы инфраструктуры. По оперативным данным, наименьший уровень удельной аварийности за период январь-октябрь 2025 года зафиксирован в Южном предприятии МЭС Урала, Карельском предприятии МЭС Северо-Запада и Кузбасском предприятии МЭС Сибири. Кроме того, Андрей Муров выделил новосибирское АО "Электромагистраль", которое постепенно повышает надежность до стандартов Группы "Россети". Также на совещании рассматривались итоги деятельности по технологическому присоединению, вопросы производственной безопасности, реализация кадровой политики, научно-техническая сфера, обеспечение защиты инфраструктуры. Особое внимание было уделено исполнению инвестпрограммы. С начала года компания реализовала несколько масштабных проектов – завершила реконструкцию подстанций Тувинского энергокольца, построила крупный транзит в Забайкалье, ввела в работу сетевые мощности в Якутии и др. Новые пуски планируются до конца года. Андрей Муров подчеркнул, что несмотря на большой объем запланированной на IV квартал работы, все МЭС должны завершить проекты в срок.
Подведены промежуточные итоги развития ЕНЭС в 2025 году

© Фото : Пресс-служба "Россетей"Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров на совещании с руководством филиалов – МЭС
© Фото : Пресс-служба "Россетей"
