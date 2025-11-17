https://1prime.ru/20251117/rosseti-864621118.html

Подведены промежуточные итоги развития ЕНЭС в 2025 году

Подведены промежуточные итоги развития ЕНЭС в 2025 году - 17.11.2025, ПРАЙМ

Подведены промежуточные итоги развития ЕНЭС в 2025 году

Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров на совещании с руководством филиалов – МЭС подвел итоги деятельности компании по управлению | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T18:09+0300

2025-11-17T18:09+0300

2025-11-17T18:09+0300

россети

северо-запад

забайкалье

якутия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864620974_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ffc9532a7c292801f8f0647d256fd750.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель Генерального директора ПАО "Россети" Андрей Муров на совещании с руководством филиалов – МЭС подвел итоги деятельности компании по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС) за 10 месяцев 2025 года. Он отметил готовность магистрального комплекса к отопительному сезону, все филиалы в срок получили соответствующие паспорта. В числе приоритетных задач названо обеспечение высокого уровня надежности работы инфраструктуры. По оперативным данным, наименьший уровень удельной аварийности за период январь-октябрь 2025 года зафиксирован в Южном предприятии МЭС Урала, Карельском предприятии МЭС Северо-Запада и Кузбасском предприятии МЭС Сибири. Кроме того, Андрей Муров выделил новосибирское АО "Электромагистраль", которое постепенно повышает надежность до стандартов Группы "Россети". Также на совещании рассматривались итоги деятельности по технологическому присоединению, вопросы производственной безопасности, реализация кадровой политики, научно-техническая сфера, обеспечение защиты инфраструктуры. Особое внимание было уделено исполнению инвестпрограммы. С начала года компания реализовала несколько масштабных проектов – завершила реконструкцию подстанций Тувинского энергокольца, построила крупный транзит в Забайкалье, ввела в работу сетевые мощности в Якутии и др. Новые пуски планируются до конца года. Андрей Муров подчеркнул, что несмотря на большой объем запланированной на IV квартал работы, все МЭС должны завершить проекты в срок.

https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864131712.html

северо-запад

забайкалье

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россети, северо-запад, забайкалье, якутия