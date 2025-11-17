https://1prime.ru/20251117/rossija-864591947.html

Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть

Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть - 17.11.2025, ПРАЙМ

Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть

Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T03:47+0300

2025-11-17T03:47+0300

2025-11-17T03:47+0300

экономика

сельское хозяйство

россия

германия

польша

норвегия

евростат

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591947.jpg?1763340441

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. Львиная доля отгрузок пришлась на Германию - больше 99%. Остальной объем потребила Польша. Российские поставки занимают 3% в денежном объеме соответствующего импорта Евросоюзом, а основным поставщиком для объединения является Норвегия - ее доля составляет 48%.

германия

польша

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, германия, польша, норвегия, евростат, ес