Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/rossija-864591947.html
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть - 17.11.2025, ПРАЙМ
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть
Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T03:47+0300
2025-11-17T03:47+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
германия
польша
норвегия
евростат
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591947.jpg?1763340441
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата. Львиная доля отгрузок пришлась на Германию - больше 99%. Остальной объем потребила Польша. Российские поставки занимают 3% в денежном объеме соответствующего импорта Евросоюзом, а основным поставщиком для объединения является Норвегия - ее доля составляет 48%.
германия
польша
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, германия, польша, норвегия, евростат, ес
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Евростат, ЕС
03:47 17.11.2025
 
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть

Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
Львиная доля отгрузок пришлась на Германию - больше 99%. Остальной объем потребила Польша.
Российские поставки занимают 3% в денежном объеме соответствующего импорта Евросоюзом, а основным поставщиком для объединения является Норвегия - ее доля составляет 48%.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоРОССИЯГЕРМАНИЯПОЛЬШАНОРВЕГИЯЕвростатЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала