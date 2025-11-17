https://1prime.ru/20251117/rossija-864591947.html
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть - 17.11.2025, ПРАЙМ
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть
Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T03:47+0300
2025-11-17T03:47+0300
2025-11-17T03:47+0300
экономика
сельское хозяйство
россия
германия
польша
норвегия
евростат
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591947.jpg?1763340441
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
Львиная доля отгрузок пришлась на Германию - больше 99%. Остальной объем потребила Польша.
Российские поставки занимают 3% в денежном объеме соответствующего импорта Евросоюзом, а основным поставщиком для объединения является Норвегия - ее доля составляет 48%.
германия
польша
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, германия, польша, норвегия, евростат, ес
Экономика, Сельское хозяйство, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, НОРВЕГИЯ, Евростат, ЕС
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть
Россия в сентябре увеличила поставки рыбных закусок в ЕС на четверть
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
Львиная доля отгрузок пришлась на Германию - больше 99%. Остальной объем потребила Польша.
Российские поставки занимают 3% в денежном объеме соответствующего импорта Евросоюзом, а основным поставщиком для объединения является Норвегия - ее доля составляет 48%.