17.11.2025
Россияне за год сократили покупки сигарет на 23%
Россияне за год сократили покупки сигарет на 23% - 17.11.2025, ПРАЙМ
Россияне за год сократили покупки сигарет на 23%
Россияне за год - с осени 2024 года по осень 2025-го - сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета", изучив более чем | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россияне за год - с осени 2024 года по осень 2025-го - сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета", изучив более чем 4,3 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране. "В сегменте "Сигареты" падение спроса в целом за год составило 23%, хотя в одном из регионов, в Красноярском крае, продажи увеличились на 5%, несмотря на повышение цены на 13%. Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла до 232 рублей против 206 в 2024 году, рост составил 13%", - рассказали в компании. Кроме того, практически все регионы показали рост цены на курительный табак, в среднем по стране на 10%, за исключением Краснодарского края, где цена, наоборот, снизилась на 19% сразу. "Правда, на спросе это не отразилось никак - при том, что в среднем по стране спрос упал на те же 19%", - добавили аналитики. Однако подобная ситуация не сказалась на росте в сфере розничной торговли табачной продукцией в России, где положительная динамика прослеживается с 2022 года. "По состоянию на 1 ноября 2025 года, общее число магазинов, торгующих табачными изделиями, в стране увеличилось на 39,8%", - заключили в компании.
бизнес, россия, красноярский край, рф, краснодарский край, "контур.маркет"
Бизнес, РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, РФ, Краснодарский край, "Контур.Маркет"
05:57 17.11.2025
 
Россияне за год сократили покупки сигарет на 23%

«Контур.Маркет»: россияне за год сократили покупки сигарет на 23%

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россияне за год - с осени 2024 года по осень 2025-го - сократили покупки сигарет на 23%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета", изучив более чем 4,3 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране.
"В сегменте "Сигареты" падение спроса в целом за год составило 23%, хотя в одном из регионов, в Красноярском крае, продажи увеличились на 5%, несмотря на повышение цены на 13%. Средняя цена пачки сигарет в РФ подросла до 232 рублей против 206 в 2024 году, рост составил 13%", - рассказали в компании.
Кроме того, практически все регионы показали рост цены на курительный табак, в среднем по стране на 10%, за исключением Краснодарского края, где цена, наоборот, снизилась на 19% сразу. "Правда, на спросе это не отразилось никак - при том, что в среднем по стране спрос упал на те же 19%", - добавили аналитики.
Однако подобная ситуация не сказалась на росте в сфере розничной торговли табачной продукцией в России, где положительная динамика прослеживается с 2022 года.
"По состоянию на 1 ноября 2025 года, общее число магазинов, торгующих табачными изделиями, в стране увеличилось на 39,8%", - заключили в компании.
 
