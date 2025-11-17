https://1prime.ru/20251117/rubl-864622046.html

Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос

2025-11-17T18:41+0300

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре вырос на 24,2%, а в октябре - на 2,6%, говорится в материалах ЦБ РФ. Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,7% по сравнению с сентябрем, к евро - на 3,7%, а к юаню - на 2,9%. Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,4%, к евро - на 3,3%, к юаню - на 2,5%.

