https://1prime.ru/20251117/rubl-864622974.html

Рубль в понедельник незначительно вырос к юаню

Рубль в понедельник незначительно вырос к юаню - 17.11.2025, ПРАЙМ

Рубль в понедельник незначительно вырос к юаню

Рубль по итогам торгов понедельника незначительно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T19:27+0300

2025-11-17T19:27+0300

2025-11-17T19:27+0300

экономика

рынок

рф

сша

наталья ващелюк

"бкс мир инвестиций"

ук "первая"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566054_0:347:4508:2883_1920x0_80_0_0_ad37bfd018e5793557fb6426940b986b.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам торгов понедельника незначительно вырос к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 1 копейку, до 11,37 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевел на 0,26%, до 64,22 доллара за баррель. Консолидация Юань снизился на 0,04%. Курс китайской валюты в понедельник двигался в диапазоне 11,35-11,43 рубля. "Валютные курсы сегодня продолжили консолидироваться на уровне 81 рублей за доллар и у 11,4 за юань. Высокие процентные ставки сдерживают активность импортеров, а на экспортных поступлениях пока еще не отразились ужесточение санкций и увеличение дисконта на российскую нефть. Вероятно, этот негатив транслируется в котировки в конце этого – начале следующего года", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В то же время предновогодний период характеризуется ростом спроса на импортные товары и валюту со стороны как предприятий, так и населения, добавил он. "Рубль может сохранять относительно сильные позиции благодаря действиям локальных игроков и высоким процентным ставкам. Тем не менее уровень процентных ставок существенно ниже, чем в первой половине года, и со временем постепенное ослабление рубля, как представляется, может возобновиться. Дополнительное давление на котировки рубля в ближайшие месяцы могут оказать последние санкции против нефтяного сектора", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". "По данным ЦБ РФ, российская валюта за день практически не изменилась к доллару, но укрепилась к евро. Валютный рынок РФ пока не может определиться с направлением движения, новости о более позднем вступлении в силу последних санкций США не оказали явно выраженное влияние на рубль", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Прогноз С учетом всех данных к концу года доллар можно ожидать у 85 рублей, юань – над 12 рублями. А краткосрочно - в диапазонах 80-83 рубля и 11,2-11,6 рубля соответственно, считает Шепелев. "На неделе с 17 по 21 ноября курс доллара может находиться в интервале 80–84 рубля, курс юаня – 11,2–11,7 рубля", - заключила Ващелюк. В целом для курса пока сохраняет свою актуальность диапазон в 11,3-11,5 рубля за юань, оценивает Григорьев.

https://1prime.ru/20251117/rynok-864622213.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, рф, сша, наталья ващелюк, "бкс мир инвестиций", ук "первая"