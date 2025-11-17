Рынок акций пока в консолидации

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу потерял около полпроцента, за неделю — минус 1,5%. Стагнация продолжается, а выход из боковика должен быть сильным. Предположительно, вверх с ориентиром на октябрьский межсессионный гэп 2650 п. Перспективные факторы восстановления акций и всего индекса — нормализация на геополитическом поле, продолжение цикла снижения ставки ЦБ и начало роста курсов инвалют.Сильнее рынка на неделе — акции Совкомбанка, которые оказались в лидерах на фоне позитивного отчета за 9 мес. 2025 г., правда, оптимизм был испорчен решением отказаться от выплат второй части дивидендов за 2024 г. После подскока под 13,3 руб. состоялась коррекция к 12,5 руб. — неделя в +3%, но в моменте было и +8%. Долгосрочный таргет — 17 руб.Слабее рынка на неделе — акции ИТ-компании Группы Позитив, они потеряли свыше 6% на фоне слабого отчета за 9 мес. 2025 г. Курс откатился из-под 1170 руб. к 1070 руб. У нас "Негативный" взгляд на акции и таргет 1000 руб. ниже текущего курса на рынке еще на 6%.Рубль подешевел относительно всех валют, но особенно против евро — пара EUR/RUB в пятницу подскочила на 1,5% и вернулась выше 95. Доллар оказался дороже 81 (+0,7%), а юань — под 11,38, но лишь +0,2%. К концу осени курсы доллара, евро и юаня могут уйти за 82, закрепиться над 95 и достать 11,5, соответственно. А под занавес года на фоне сжатия внешней торговли из-за санкций и продолжения цикла ЦБ из-за сокращения инфляции ждем доллар за 85, евро по 100 и 12 за юань.
