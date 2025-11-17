Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,6%

https://1prime.ru/20251117/rynok-864622213.html
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,6%, до 2 510,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,44%, до 1 018,73 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 974,86 пункта.
