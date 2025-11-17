https://1prime.ru/20251117/rynok-864622213.html

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,6%

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,6% - 17.11.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций за основную торговую сессию снизился на 0,6%

Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T18:56+0300

2025-11-17T18:56+0300

2025-11-17T18:56+0300

экономика

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84039/28/840392811_10:0:3651:2048_1920x0_80_0_0_4e7ad0a643b277d95aecd48cf63b97ca.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника снизился на 0,6%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,6%, до 2 510,64 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,44%, до 1 018,73 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 974,86 пункта.

https://1prime.ru/20251117/atr--864601504.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс, россия