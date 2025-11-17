https://1prime.ru/20251117/sahalin-864593874.html
Круглосуточную разгрузку судов организуют на юге Сахалина
2025-11-17T06:24+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 ноя – ПРАЙМ. Круглосуточную разгрузку судов организуют в порту Корсаков на юге Сахалина для ускорения перевалки контейнеров в условиях осенне-зимнего сезона штормов и скопления из-за этого судов, сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"Из-за неблагоприятных погодных условий наблюдается задержка доставки социально значимых грузов в регион. За 2,5 месяца общее время простоя судов в ожидании разгрузки в порту Корсаков составило 24 дня. Паромная переправа Холмск – Ванино из-за непогоды останавливалась в общей сложности на 11 дней", - цитирует пресс-служба ведомства главу регионального минтранса Максима Жоголева.
По информации министра, для ускорения доставки грузов принято решение об организации круглосуточной разгрузки судов в порту Корсакова, а также о приоритетной доставке на Сахалин продуктов питания, комбикормов, стройматериалов для социальных и стратегических объектов через паромную переправу Холмск – Ванино.
"Параллельно будем проводить совместную работу с грузовладельцами, которые несвоевременно вывозят свои контейнеры с территории порта. На сегодняшний день складские площади порта Корсаков заполнены, в режиме ожидания находятся порядка 1 тысячи контейнеров", - подчеркнул Жоголев.
Корсаковский морской порт является крупнейшим в области и принимает до 80% грузов, предназначенных для Сахалина. Ежегодный грузооборот предприятия составляет около 1,5 миллиона тонн. В настоящее время проводится реконструкция морпорта, ее первый этап планировалось завершить в 2025 году, второй - в 2027 году.
