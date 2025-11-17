https://1prime.ru/20251117/samozanjatye-864595395.html

В Соцфонде рассказали, что положено самозанятым при добровольных взносах

В Соцфонде рассказали, что положено самозанятым при добровольных взносах - 17.11.2025, ПРАЙМ

В Соцфонде рассказали, что положено самозанятым при добровольных взносах

Россияне, оформленные как самозанятые, в случае добровольной уплаты взносов на страхование по временной нетрудоспособности смогут получить право на выплату от... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T07:27+0300

2025-11-17T07:27+0300

2025-11-17T07:45+0300

экономика

россия

финансы

социальный фонд

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864595395.jpg?1763354733

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россияне, оформленные как самозанятые, в случае добровольной уплаты взносов на страхование по временной нетрудоспособности смогут получить право на выплату от 35 тысяч рублей в месяц спустя полгода внесения средств, при этом при самостоятельном откладывании тех же денег за год удастся накопить всего 23 тысячи рублей, объяснили РИА Новости в Социальном фонде России. "Самозанятый может ежемесячно (самостоятельно - ред.) откладывать по 1920 рублей. Посчитаем вместе: самостоятельные накопления за год: 1920 × 12 = 23 040 рублей. Теперь обратимся к условиям страхования: уже через 6 месяцев уплаты взносов человек получает право на выплату до 35 000 рублей за полный месяц болезни, а еще через полгода до 50 000 рублей", - объяснили в сообщении. Так, фонд покрывает разницу и обеспечивает финансовую поддержку. При этом, делая взносы, самозанятые "покупают" себе официальный страховой стаж. Ранее Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается провести эксперимент по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Самозанятые смогут выбрать размер больничных выплат в месяц - 35 или 50 тысяч рублей - и в зависимости от этого делать ежемесячный взнос 1344 или 1920 рублей. Право на получение пособия наступает через полгода уплаты взносов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, социальный фонд, госдума