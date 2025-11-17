https://1prime.ru/20251117/sanktsii-864595009.html

Аналитик: санкции США подрывают торговлю Турции и России

Аналитик: санкции США подрывают торговлю Турции и России - 17.11.2025, ПРАЙМ

Аналитик: санкции США подрывают торговлю Турции и России

Санкционное давление США и европейских стран на турецкий банковский сектор продолжает сужать возможности для взаимных расчётов между Анкарой и Москвой, что... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T07:15+0300

2025-11-17T07:15+0300

2025-11-17T07:15+0300

мировая экономика

экономика

финансы

сша

турция

анкара

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864595009.jpg?1763352923

АНКАРА, 17 ноя — ПРАЙМ. Санкционное давление США и европейских стран на турецкий банковский сектор продолжает сужать возможности для взаимных расчётов между Анкарой и Москвой, что негативно отражается на двусторонней торговле, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил ранее РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами. По словам Эрчина, проблемы в банковской сфере стали ключевым фактором, влияющим на падение турецкого экспорта. "В дополнение к давлению со стороны США по вопросам закупок энергоресурсов, действующие уже давно ограничения в сфере финансовых платежей подрывают торговлю между Турцией и Россией", — отметил эксперт. Собеседник РИА Новости напомнил, что в 2023 году турецкий экспорт в Россию превысил 9,4 миллиарда долларов, однако в 2024 году снизился до 7,8 миллиарда долларов. "За первые девять месяцев этого года экспорт составил 4,2 миллиарда долларов. Если в оставшиеся три месяца не будет обеспечен экспорт хотя бы на уровне одного миллиарда долларов ежемесячно, падение продолжится. Таким образом, из-за препятствий со стороны США Турция теряет важный экспортный рынок", — сказал обозреватель. Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями". В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.

сша

турция

анкара

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сша, турция, анкара, ес