Приложение Сбербанка возобновило работу

Приложение Сбербанка возобновило работу

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу, все сервисы банка работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", - сказано в сообщении пресс-службы. Ранее при входе в мобильное приложение в уведомлении сообщалось, что онлайн-сервис временно недоступен. Также отмечалось, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.

