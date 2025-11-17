Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
17.11.2025
Приложение Сбербанка возобновило работу
Приложение Сбербанка возобновило работу - 17.11.2025, ПРАЙМ
Приложение Сбербанка возобновило работу
Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу, все сервисы банка работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу, все сервисы банка работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", - сказано в сообщении пресс-службы. Ранее при входе в мобильное приложение в уведомлении сообщалось, что онлайн-сервис временно недоступен. Также отмечалось, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.
08:49 17.11.2025
 
Приложение Сбербанка возобновило работу

Приложение Сбербанка восстановило работу после временного сбоя

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Логотип Сбербанка в Москве
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка восстановило работу, все сервисы банка работают нормально, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения нашим клиентам за временные сложности", - сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее при входе в мобильное приложение в уведомлении сообщалось, что онлайн-сервис временно недоступен. Также отмечалось, что расплачиваться картами и снимать наличные можно без ограничений.
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
В ГД предложили включить Сбербанк в "белый список" сервисов
15 ноября, 11:24
15 ноября, 11:24
 
