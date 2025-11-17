https://1prime.ru/20251117/sheremetevo-864590739.html
В Шереметьево опровергли сообщения о "коллапсах" на паспортном контроле
В Шереметьево опровергли сообщения о "коллапсах" на паспортном контроле - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Шереметьево опровергли сообщения о "коллапсах" на паспортном контроле
Аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию об огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта, сообщили в... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T00:25+0300
2025-11-17T00:25+0300
2025-11-17T00:25+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864590739.jpg?1763328343
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию об огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта, сообщили в авиагавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, никаких "коллапсов" нет. Сегодня в ряде Telegram-каналов появляются очередные фейковые посты о якобы огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта... Такие сообщения не отражают действительность. Они не имеют отношения к текущей работе аэропорта и направлены исключительно на создание искусственного резонанса и повышение просмотров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео сняты целенаправленно и с определённого ракурса, искажая реальную картину. Кроме того, подобные сообщения координируются внешними источниками из-за рубежа.
Согласно данным на 22.45 мск воскресенья, время ожидания пассажиров на паспортном контроле составляет не более двух минут, а все службы аэропорта работают в штатном режиме.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, аэропорт шереметьево
Бизнес, аэропорт Шереметьево
В Шереметьево опровергли сообщения о "коллапсах" на паспортном контроле
В Шереметьево опровергли сообщения об огромных очередях на паспортном контроле
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию об огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта, сообщили в авиагавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, никаких "коллапсов" нет. Сегодня в ряде Telegram-каналов появляются очередные фейковые посты о якобы огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта... Такие сообщения не отражают действительность. Они не имеют отношения к текущей работе аэропорта и направлены исключительно на создание искусственного резонанса и повышение просмотров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео сняты целенаправленно и с определённого ракурса, искажая реальную картину. Кроме того, подобные сообщения координируются внешними источниками из-за рубежа.
Согласно данным на 22.45 мск воскресенья, время ожидания пассажиров на паспортном контроле составляет не более двух минут, а все службы аэропорта работают в штатном режиме.