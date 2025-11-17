В Шереметьево опровергли сообщения о "коллапсах" на паспортном контроле

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-17T00:25+0300
2025-11-17T00:25+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию об огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта, сообщили в авиагавани. "Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, никаких "коллапсов" нет. Сегодня в ряде Telegram-каналов появляются очередные фейковые посты о якобы огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта... Такие сообщения не отражают действительность. Они не имеют отношения к текущей работе аэропорта и направлены исключительно на создание искусственного резонанса и повышение просмотров", - говорится в сообщении. Отмечается, что видео сняты целенаправленно и с определённого ракурса, искажая реальную картину. Кроме того, подобные сообщения координируются внешними источниками из-за рубежа. Согласно данным на 22.45 мск воскресенья, время ожидания пассажиров на паспортном контроле составляет не более двух минут, а все службы аэропорта работают в штатном режиме.
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию об огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта, сообщили в авиагавани.
"Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, никаких "коллапсов" нет. Сегодня в ряде Telegram-каналов появляются очередные фейковые посты о якобы огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта... Такие сообщения не отражают действительность. Они не имеют отношения к текущей работе аэропорта и направлены исключительно на создание искусственного резонанса и повышение просмотров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что видео сняты целенаправленно и с определённого ракурса, искажая реальную картину. Кроме того, подобные сообщения координируются внешними источниками из-за рубежа.
Согласно данным на 22.45 мск воскресенья, время ожидания пассажиров на паспортном контроле составляет не более двух минут, а все службы аэропорта работают в штатном режиме.
 
Заголовок открываемого материала