В Шереметьево опровергли сообщения о "коллапсах" на паспортном контроле

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Шереметьево" опроверг распространяемую в Telegram-каналах информацию об огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта, сообщили в авиагавани. "Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, никаких "коллапсов" нет. Сегодня в ряде Telegram-каналов появляются очередные фейковые посты о якобы огромных очередях на паспортном контроле и на выходе из аэропорта... Такие сообщения не отражают действительность. Они не имеют отношения к текущей работе аэропорта и направлены исключительно на создание искусственного резонанса и повышение просмотров", - говорится в сообщении. Отмечается, что видео сняты целенаправленно и с определённого ракурса, искажая реальную картину. Кроме того, подобные сообщения координируются внешними источниками из-за рубежа. Согласно данным на 22.45 мск воскресенья, время ожидания пассажиров на паспортном контроле составляет не более двух минут, а все службы аэропорта работают в штатном режиме.

