СМИ: Швейцарии удалось добиться снижения пошлин от США необычным способом

СМИ: Швейцарии удалось добиться снижения пошлин от США необычным способом

Влияние подарков от швейцарской делегации, направленной президенту США Дональду Трампу и его администрации, послужило катализатором для уменьшения торговых... | 17.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Влияние подарков от швейцарской делегации, направленной президенту США Дональду Трампу и его администрации, послужило катализатором для уменьшения торговых пошлин, сообщает портал Axios, основываясь на информации от источников. Портал отмечает, что переговоры между США и Швейцарией застряли в безвыходном положении, после чего швейцарцы решили сменить стратегию. Они отправили в Вашингтон делегацию, состоящую из лидеров бизнеса, осознавая, насколько Трамп ценит влиятельных коммерсантов. До этого основным подарком, который впечатлял Трампа, был презент от Apple, однако швейцарцы смогли это превзойти. "Победить Apple было сложно, но швейцарцы справились", — сказал порталу один из сотрудников администрации Трампа. В пятницу министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объявил об успешных переговорах в ходе визита в Вашингтон. Достигнута договоренность с США о снижении пошлин на швейцарский экспорт с 39% до 15%. Кроме того, Швейцария обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США через частные компании в предстоящие годы. Ранее издание Blick сообщало, что швейцарские бизнесмены, на встрече с президентом Трампом в надежде добиться сокращения 39-процентных пошлин, преподнесли ему в подарок часы Rolex и золотой слиток с гравировкой. Четвертого ноября шесть швейцарских миллиардеров прибыли в Вашингтон для переговоров с Трампом. В состав делегации вошли руководители таких компаний, как судоходная Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционная Partners Group, нефтегазовый трейдер Mercuria, производитель роскошных часов Rolex, компания по обработке драгоценных металлов MKS Pamp, а также швейцарский дом люксовых брендов Richemont, в который входят Cartier, Montblanc, Piaget и другие. США 1 августа установили на швейцарский импорт пошлину в размере 39%. Это оказался самый высокий показатель среди европейских стран и один из самых значительных в мире, уступающий только Бразилии и Индии, где пошлина составляет 50%. Четвертого августа издание Financial Times, ссылаясь на швейцарского дипломата, сообщало о неудачном телефонном разговоре министрa экономики Швейцарии Келлер-Саттер с президентом США Трампом. Итогом которого стало введение 39% пошлин на товары из Швейцарии. Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа выражала обеспокоенность, что пошлины США в размере 39% на швейцарский экспорт могут привести к кризису, схожему с пандемией COVID-19. Директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер подчеркнул, что такие пошлины создадут серьезные угрозы для десятков тысяч рабочих мест.

