СМИ: Швейцарии удалось добиться снижения пошлин от США необычным способом - 17.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Швейцарии удалось добиться снижения пошлин от США необычным способом
СМИ: Швейцарии удалось добиться снижения пошлин от США необычным способом - 17.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Швейцарии удалось добиться снижения пошлин от США необычным способом
2025-11-17T06:36+0300
2025-11-17T06:39+0300
мировая экономика
сша
швейцария
вашингтон
дональд трамп
apple
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg
мировая экономика, сша, швейцария, вашингтон, дональд трамп, apple, financial times
Мировая экономика, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Apple, Financial Times
06:36 17.11.2025 (обновлено: 06:39 17.11.2025)
 
СМИ: Швейцарии удалось добиться снижения пошлин от США необычным способом

Axios: Швейцария смогла понизить наложенные США пошлины благодаря подаркам Трампу

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Цюрих, Швейцария. Архивное фото
© fotolia.com / PXW
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Влияние подарков от швейцарской делегации, направленной президенту США Дональду Трампу и его администрации, послужило катализатором для уменьшения торговых пошлин, сообщает портал Axios, основываясь на информации от источников.
Портал отмечает, что переговоры между США и Швейцарией застряли в безвыходном положении, после чего швейцарцы решили сменить стратегию. Они отправили в Вашингтон делегацию, состоящую из лидеров бизнеса, осознавая, насколько Трамп ценит влиятельных коммерсантов. До этого основным подарком, который впечатлял Трампа, был презент от Apple, однако швейцарцы смогли это превзойти.
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Швейцария применит дополнительные меры против России и Белоруссии
30 октября, 08:50
"Победить Apple было сложно, но швейцарцы справились", — сказал порталу один из сотрудников администрации Трампа.
В пятницу министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объявил об успешных переговорах в ходе визита в Вашингтон. Достигнута договоренность с США о снижении пошлин на швейцарский экспорт с 39% до 15%. Кроме того, Швейцария обязалась инвестировать 200 миллиардов долларов в экономику США через частные компании в предстоящие годы.
Ранее издание Blick сообщало, что швейцарские бизнесмены, на встрече с президентом Трампом в надежде добиться сокращения 39-процентных пошлин, преподнесли ему в подарок часы Rolex и золотой слиток с гравировкой.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2025
США и Швейцария договорились избегать манипуляций с курсом валют
29 сентября, 21:20
Четвертого ноября шесть швейцарских миллиардеров прибыли в Вашингтон для переговоров с Трампом. В состав делегации вошли руководители таких компаний, как судоходная Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционная Partners Group, нефтегазовый трейдер Mercuria, производитель роскошных часов Rolex, компания по обработке драгоценных металлов MKS Pamp, а также швейцарский дом люксовых брендов Richemont, в который входят Cartier, Montblanc, Piaget и другие.
США 1 августа установили на швейцарский импорт пошлину в размере 39%. Это оказался самый высокий показатель среди европейских стран и один из самых значительных в мире, уступающий только Бразилии и Индии, где пошлина составляет 50%.
Мужские часы фирмы Tissot - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Швейцария столкнулась с обвальным снижением спроса на часы
18 сентября, 12:21
Четвертого августа издание Financial Times, ссылаясь на швейцарского дипломата, сообщало о неудачном телефонном разговоре министрa экономики Швейцарии Келлер-Саттер с президентом США Трампом. Итогом которого стало введение 39% пошлин на товары из Швейцарии.
Депутат от Швейцарской народной партии (UDC) Селин Амодрюз 4 августа выражала обеспокоенность, что пошлины США в размере 39% на швейцарский экспорт могут привести к кризису, схожему с пандемией COVID-19. Директор Швейцарского союза искусств и ремесел Урс Фуррер подчеркнул, что такие пошлины создадут серьезные угрозы для десятков тысяч рабочих мест.
Флаг Швейцарии
Суд в Швейцарии арестовал счета крупнейшего в мире производителя титана
25 августа, 08:27
 
Мировая экономикаСШАШВЕЙЦАРИЯВАШИНГТОНДональд ТрампAppleFinancial Times
 
 
