Венгерская MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто - 17.11.2025
Венгерская MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто
Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций...
2025-11-17T15:39+0300
2025-11-17T15:39+0300
энергетика
россия
сербия
сша
венгрия
петер сийярто
александр вучич
mol
nis
БУДАПЕШТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать. И теоретически MOL могла бы получить в этом роль, поскольку это - одна из сильнейших энергетических компаний в регионе", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды". Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
россия, сербия, сша, венгрия, петер сийярто, александр вучич, mol, nis
Энергетика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, США, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, Александр Вучич, MOL, NIS
15:39 17.11.2025
 
Венгерская MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто

Сийярто: MOL могла бы получить долю в сербской NIS

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
БУДАПЕШТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать. И теоретически MOL могла бы получить в этом роль, поскольку это - одна из сильнейших энергетических компаний в регионе", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
США потребовали от России выхода из собственности в NIS
15 ноября, 14:54
 
ЭнергетикаРОССИЯСЕРБИЯСШАВЕНГРИЯПетер СийяртоАлександр ВучичMOLNIS
 
 
