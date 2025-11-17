https://1prime.ru/20251117/siyyarto-864615004.html

Венгерская MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто

энергетика

россия

сербия

сша

венгрия

петер сийярто

александр вучич

mol

nis

https://cdnn.1prime.ru/img/83680/79/836807999_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b3a70e74936ba355a03a1907d2b39ad.jpg

БУДАПЕШТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать. И теоретически MOL могла бы получить в этом роль, поскольку это - одна из сильнейших энергетических компаний в регионе", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды". Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.

сербия

сша

венгрия

2025

Новости

россия, сербия, сша, венгрия, петер сийярто, александр вучич, mol, nis