Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере - 17.11.2025
Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил сотрудничество в энергетической и финансовой сферах, а также вопросы военно-технического и логистического сотрудничества, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. По информации российского дипведомства, министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки "с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами". Стороны также выразили приверженность формированию "справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности" и "обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", говорится в сообщении. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
21:19 17.11.2025 (обновлено: 21:51 17.11.2025)
 
Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере

Главы МИД России и Индии обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере

© flickr.com / vijay_chennupatiФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Флаг Индии. Архивное фото
© flickr.com / vijay_chennupati
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил сотрудничество в энергетической и финансовой сферах, а также вопросы военно-технического и логистического сотрудничества, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
По информации российского дипведомства, министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки "с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами".
Стороны также выразили приверженность формированию "справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности" и "обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", говорится в сообщении.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
