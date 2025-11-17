https://1prime.ru/20251117/sotrudnichestvo-864625606.html

Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере

Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере - 17.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил сотрудничество в энергетической и... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T21:19+0300

2025-11-17T21:19+0300

2025-11-17T21:51+0300

политика

россия

мировая экономика

рф

индия

сергей лавров

юрий ушаков

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/76241/71/762417120_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_76c821dfc2b8ed13ab921ab3df85a09b.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил сотрудничество в энергетической и финансовой сферах, а также вопросы военно-технического и логистического сотрудничества, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. По информации российского дипведомства, министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки "с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами". Стороны также выразили приверженность формированию "справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности" и "обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", говорится в сообщении. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.

https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864560124.html

рф

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, индия, сергей лавров, юрий ушаков, владимир путин