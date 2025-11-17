https://1prime.ru/20251117/sotrudnichestvo-864625606.html
Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере
2025-11-17T21:19+0300
2025-11-17T21:19+0300
2025-11-17T21:51+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
индия
сергей лавров
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76241/71/762417120_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_76c821dfc2b8ed13ab921ab3df85a09b.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил сотрудничество в энергетической и финансовой сферах, а также вопросы военно-технического и логистического сотрудничества, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. По информации российского дипведомства, министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки "с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами". Стороны также выразили приверженность формированию "справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности" и "обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", говорится в сообщении. В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Индию в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
https://1prime.ru/20251115/gruzdev-864560124.html
рф
индия
Россия и Индия обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере
Главы МИД России и Индии обсудили сотрудничество в энергетической и финансовой сфере
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром обсудил сотрудничество в энергетической и финансовой сферах, а также вопросы военно-технического и логистического сотрудничества, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Должное внимание было уделено практическим шагам по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в энергетической и финансовой сферах, вопросам военно-технического и логистического сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
По информации российского дипведомства, министры также обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки "с акцентом на подготовку к ежегодному российско-индийскому саммиту, который состоится в 25-летнюю годовщину подписания Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами".
Стороны также выразили приверженность формированию "справедливого многополярного миропорядка и обеспечению глобальной безопасности" и "обоюдный настрой на дальнейшее продвижение российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства", говорится в сообщении.
В конце августа помощник президента РФ Юрий Ушаков
сообщил, что Владимир Путин
планирует посетить Индию
в декабре для участия в ежегодном индийско-российском саммите на высшем уровне. При этом индийские СМИ сообщали, что саммит с участием глав двух государств может состояться 5-6 декабря.
