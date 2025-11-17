https://1prime.ru/20251117/sravni-864601231.html

Сравни рассказал о социальной роли цифровых платформ

Сравни рассказал о социальной роли цифровых платформ - 17.11.2025, ПРАЙМ

Сравни рассказал о социальной роли цифровых платформ

Роль цифровых платформ в жизни общества, важность преодоления цифрового разрыва и реализацию принципов корпоративной социальной ответственности в деятельности... | 17.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Роль цифровых платформ в жизни общества, важность преодоления цифрового разрыва и реализацию принципов корпоративной социальной ответственности в деятельности технологических компаний обсуждали на форуме "Цифровые решения". По словам директора по правовым вопросам и комплаенс Сравни Юлии Суворовой, в условиях максимально широкого выбора финансовых продуктов важная роль отводится финансовым маркетплейсам. Именно они помогают россиянам принять осознанные решения в современном мире, где банки и страховые компании предлагают множество вкладов, кредитов и других финансовых продуктов. “Наша миссия – сделать финансовые услуги понятными, простыми и доступными каждому. Финансовые маркетплейсы открывают доступ к предложениям жителям небольших и удаленных городов, а также людям с ограниченными возможностями. Например, пользователь из южного города может легко оформить вклад в банке, который не представлен в его регионе", - указала она.Осознанность в финансах начинается с прозрачности и удобства выбора. Алгоритмы подбирают продукты под индивидуальные потребности: для семей – программы семейной ипотеки, для автолюбителей – выгодные предложения по автострахованию. В приоритете у компании актуальность и выгода для пользователя. Ипотечные, кредитные и накопительные калькуляторы помогают пользователям рассчитать свои возможности и подобрать оптимальные условия. При этом Сравни собирает и сравнивает условия от разных финансовых организаций, показывая пользователям не только ежемесячные платежи, но и итоговую сумму, включая комиссии, страховки и условия досрочного погашения. Это прикладная финансовая грамотность, которая делает сложные решения простыми и наглядными, подчеркнула Суворова. С 2023 года Сравни предлагает своим клиентам сервис по оценке кредитного рейтинга, где пользователи могут узнать о своих кредитах, просрочках и получить рекомендации по улучшению финансового положения. По данным Сравни, активные пользователи сервиса достигают рейтинга около 850 баллов из 1000, что позволяет им без проблем получать банковские продукты.

