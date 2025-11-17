Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дерзкое заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/stubb-864599067.html
Дерзкое заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Дерзкое заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии - 17.11.2025, ПРАЙМ
Дерзкое заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал в соцсети X критику в адрес президента Финляндии Александра Стубба. Он... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T10:09+0300
2025-11-17T10:09+0300
общество
мировая экономика
финляндия
украина
александр стубб
владимир путин
москва
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал в соцсети X критику в адрес президента Финляндии Александра Стубба. Он выразил несогласие с его мнением, что необходимо оказывать военное давление на Россию, чтобы положить конец конфликту в Украине."Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе, поскольку за каждое оружие, используемое Украиной, Россия наносит еще более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением", — написал он.Политик также отметил, что Москва может дать ответ Хельсинки за подобную враждебную риторику, напомнив о протяжённой общей границе.В разговоре с Associated Press Стубб также отметил, что не следует рассчитывать на скорое прекращение боя в Украине.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за долговременное урегулирование конфликта без временных перемирий. Он считает, что это возможно только после устранения основных причин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и давление на русскоговорящее население в Украине.
https://1prime.ru/20251117/ukraina-864595713.html
https://1prime.ru/20251117/aktivy-864595545.html
финляндия
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, финляндия, украина, александр стубб, владимир путин, москва, нато
Общество , Мировая экономика, ФИНЛЯНДИЯ, УКРАИНА, Александр Стубб, Владимир Путин, МОСКВА, НАТО
10:09 17.11.2025
 
Дерзкое заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии

Мема обрушился на Стубба за слова об оказании военного давления на Россию

© yle.fiАлександр Стубб
Александр Стубб
Александр Стубб. Архивное фото
© yle.fi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал в соцсети X критику в адрес президента Финляндии Александра Стубба. Он выразил несогласие с его мнением, что необходимо оказывать военное давление на Россию, чтобы положить конец конфликту в Украине.
"Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе, поскольку за каждое оружие, используемое Украиной, Россия наносит еще более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением", — написал он.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине
07:39
Политик также отметил, что Москва может дать ответ Хельсинки за подобную враждебную риторику, напомнив о протяжённой общей границе.
В разговоре с Associated Press Стубб также отметил, что не следует рассчитывать на скорое прекращение боя в Украине.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за долговременное урегулирование конфликта без временных перемирий. Он считает, что это возможно только после устранения основных причин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и давление на русскоговорящее население в Украине.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
СМИ: Европа резко отвернулась от Украины ради России
07:31
 
ОбществоМировая экономикаФИНЛЯНДИЯУКРАИНААлександр СтуббВладимир ПутинМОСКВАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала