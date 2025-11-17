https://1prime.ru/20251117/stubb-864599067.html

Дерзкое заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема высказал в соцсети X критику в адрес президента Финляндии Александра Стубба. Он выразил несогласие с его мнением, что необходимо оказывать военное давление на Россию, чтобы положить конец конфликту в Украине."Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта. На самом деле это путь к катастрофе, поскольку за каждое оружие, используемое Украиной, Россия наносит еще более сильный и масштабный ответный удар, поэтому это явно не может быть решением", — написал он.Политик также отметил, что Москва может дать ответ Хельсинки за подобную враждебную риторику, напомнив о протяжённой общей границе.В разговоре с Associated Press Стубб также отметил, что не следует рассчитывать на скорое прекращение боя в Украине.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за долговременное урегулирование конфликта без временных перемирий. Он считает, что это возможно только после устранения основных причин конфликта. Среди них — угрозы национальной безопасности из-за расширения НАТО и давление на русскоговорящее население в Украине.

