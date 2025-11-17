Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку - 17.11.2025
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку - 17.11.2025, ПРАЙМ
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева,... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T14:42+0300
2025-11-17T14:42+0300
общество
ростов-на-дону
ростовская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864608717_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_9af93e9ae2e1dc493bc1d6c462f5f008.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Кушнареву 13 лет лишения свободы со штрафом 475 миллионов рублей", - сказал судья. По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали. Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме. Бывший замгубернатора обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Вину в хранении оружия он признал, в получении взятки - нет.
ростов-на-дону
ростовская область
рф
общество , ростов-на-дону, ростовская область, рф
Общество , РОСТОВ-НА-ДОНУ, Ростовская область, РФ
14:42 17.11.2025
 
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку

Суд приговорил экс-замгубернатора Ростовской области к 13 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 13 годам бывшего замгубернатора - министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, обвиняемого в получении взятки и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Кушнареву 13 лет лишения свободы со штрафом 475 миллионов рублей", - сказал судья.
По версии следствия, Кушнарев в октябре 2024 года в Ростове-на-Дону потребовал от директора ООО "Т-Транс" Николая Селезнева 95 миллионов рублей за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог на территории региона, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату.
Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области. 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 миллионов рублей Кушнарев был задержан. Впоследствии его арестовали.
Кроме того, Кушнарев в ноябре 2024 года незаконно приобрел огнестрельный пистолет марки "Кольт" и патроны к нему, которые хранил без соответствующего разрешения в своем доме.
Бывший замгубернатора обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Вину в хранении оружия он признал, в получении взятки - нет.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке
15 ноября, 13:27
 
ОбществоРОСТОВ-НА-ДОНУРостовская областьРФ
 
 
