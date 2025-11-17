Суд завершил процедуру банкротства кинокомпании "2Д Фильм"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру конкурсного производства в кинокомпании "2Д Фильм" (ранее – "2Д Целлулоид") кинопродюсера и спортивного комментатора Василия Соловьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Дмитрия Разумовского на Федресурсе, требования кредиторов, составившие в общей сложности более 245 миллионов рублей, не погашались из-за отсутствия у должника имущества. Суд признал компанию банкротом в апреле по заявлению продюсера Романа Свиридова, применив упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов был включен долг перед Свиридовым в размере чуть больше 2 миллионов рублей. Такую сумму суд в октябре 2024 года взыскал в его пользу с кинокомпании Соловьева по договору 2021 года, по условиям которого Свиридов взял на себя обязательства "по оказанию профессиональных услуг "креативного продюсера" в ходе производства полнометражного художественного фильма под названием "Внеклассные чтения". Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, установив, что свои обязательства Свиридов исполнил, но оплату от ответчика не получил. Этот же суд в 2022-2023 годах взыскал с "2Д Фильм" более 243 миллионов рублей по искам министерства культуры России и Фонда кино. Денежные средства выделялись кинокомпании в качестве поддержки производства фильмов "В поисках мамы", "Внеклассные чтения", "Хэппи-энд" и "Счастье мое". За время конкурсного производства в реестр требований кредиторов "2Д Фильм" были включены требования Фонда кино в размере более 142 миллионов рублей и требования, заявленные инспекцией ФНС России №33 по Москве, в размере около 101 миллиона рублей. Наиболее заметными работами кинокомпании "2Д Фильм" называют фильмы "Хороший мальчик" (2016) и "Хэппи-энд" (2020).
бизнес, технологии, россия, москва, фнс россии
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, ФНС России
17:04 17.11.2025 (обновлено: 17:05 17.11.2025)
 
© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы завершил процедуру конкурсного производства в кинокомпании "2Д Фильм" (ранее – "2Д Целлулоид") кинопродюсера и спортивного комментатора Василия Соловьева, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из сообщения конкурсного управляющего Дмитрия Разумовского на Федресурсе, требования кредиторов, составившие в общей сложности более 245 миллионов рублей, не погашались из-за отсутствия у должника имущества.
Суд признал компанию банкротом в апреле по заявлению продюсера Романа Свиридова, применив упрощенную процедуру банкротства ликвидируемого должника. В реестр требований кредиторов был включен долг перед Свиридовым в размере чуть больше 2 миллионов рублей.
Такую сумму суд в октябре 2024 года взыскал в его пользу с кинокомпании Соловьева по договору 2021 года, по условиям которого Свиридов взял на себя обязательства "по оказанию профессиональных услуг "креативного продюсера" в ходе производства полнометражного художественного фильма под названием "Внеклассные чтения". Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск, установив, что свои обязательства Свиридов исполнил, но оплату от ответчика не получил.
Этот же суд в 2022-2023 годах взыскал с "2Д Фильм" более 243 миллионов рублей по искам министерства культуры России и Фонда кино. Денежные средства выделялись кинокомпании в качестве поддержки производства фильмов "В поисках мамы", "Внеклассные чтения", "Хэппи-энд" и "Счастье мое".
За время конкурсного производства в реестр требований кредиторов "2Д Фильм" были включены требования Фонда кино в размере более 142 миллионов рублей и требования, заявленные инспекцией ФНС России №33 по Москве, в размере около 101 миллиона рублей.
Наиболее заметными работами кинокомпании "2Д Фильм" называют фильмы "Хороший мальчик" (2016) и "Хэппи-энд" (2020).
