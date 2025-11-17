https://1prime.ru/20251117/tatneft-864600557.html

Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала

2025-11-17T11:54+0300

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды по итогам третьего квартала в 8,13 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию, внеочередное собрание акционеров назначено на 24 декабря, говорится в сообщении компании. "Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 8 рублей 13 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 8 рублей 13 копеек... Провести 24 декабря 2025 года внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина", - говорится в сообщении. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного заочного голосования 24 декабря 2025 года провести повторное внеочередное заочное голосование 29 декабря 2025 года с той же повесткой дня, уточнили в компании. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 ноября 2025 года. "‎Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний РФ с головным офисом в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.

