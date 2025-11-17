https://1prime.ru/20251117/tatneft-864600557.html
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала - 17.11.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды по итогам третьего квартала в 8,13 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию, внеочередное... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T11:54+0300
2025-11-17T11:54+0300
2025-11-17T11:54+0300
энергетика
бизнес
рф
татарстан
оренбургская область
татнефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_1c6dad76523843f8dcbc90fa6e56f93e.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды по итогам третьего квартала в 8,13 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию, внеочередное собрание акционеров назначено на 24 декабря, говорится в сообщении компании. "Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 8 рублей 13 копеек; на одну обыкновенную акцию в размере 8 рублей 13 копеек... Провести 24 декабря 2025 года внеочередное заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина", - говорится в сообщении. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного заочного голосования 24 декабря 2025 года провести повторное внеочередное заочное голосование 29 декабря 2025 года с той же повесткой дня, уточнили в компании. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30 ноября 2025 года. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний РФ с головным офисом в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Компания оперирует на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Белоруссию, Узбекистан и Туркмению.
https://1prime.ru/20250827/tatneft-861334785.html
рф
татарстан
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83054/61/830546119_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_d4b10e01cb5d49d7abddf57a85453398.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, татарстан, оренбургская область, татнефть
Энергетика, Бизнес, РФ, ТАТАРСТАН, Оренбургская область, Татнефть
Совет директоров "Татнефти" утвердил дивиденды по итогам третьего квартала
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в 8,13 рубля