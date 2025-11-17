https://1prime.ru/20251117/titov-864620106.html

Титов призвал страны ШОС возглавить повестку устойчивого развития мира

2025-11-17T17:34+0300

политика

россия

мировая экономика

рф

сша

борис титов

шос

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны возглавить повестку по достижению целей устойчивого развития мира после 2030 года, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Какую бы позицию не занимали сегодня США, а они фактически отказались от участия в повестке устойчивого развития, ясно, что глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, остаются", - сказал он в кулуарах Форума ШОС по устойчивому развитию. Причём сегодня, по его словам, "мы видим огромное количество вызовов, не только климатических, с которыми ни одна страна в одиночку точно не справится, поэтому в любом случае надо объединять усилия для того, чтобы бороться с глобальными вызовами, стоящими перед всеми нами". Первый этап устойчивого развития, добавил Титов, прошел не очень удачно, многие программы, предложенные западными странами, не выполнены из-за недофинансирования. "В этой связи мы сейчас делаем все возможное, чтобы выполнить хотя бы часть из них. Но самое главное, Россия, страны ШОС должны возглавить поездку устойчивого развития мира после 2030 года", - подчеркнул собеседник агентства. "Поэтому мы должны сегодня уже продумать основные направления, какие вызовы больше всего сегодня волнуют человечество, продумать пути их решения и создать специальные программы. При этом, конечно же, легче принимать эти программы и решать эти программы среди партнеров, среди единомышленников. Поэтому площадка ШОС является той площадкой, где мы можем это сделать. И мы уверены, что мы как страны-участники не подведем друг друга и не подведем весь мир. Мы реализуем эту программу для всего мира", - заключил Титов.

россия, мировая экономика, рф, сша, борис титов, шос