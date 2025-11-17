https://1prime.ru/20251117/titov-864620106.html
Титов призвал страны ШОС возглавить повестку устойчивого развития мира
Титов призвал страны ШОС возглавить повестку устойчивого развития мира - 17.11.2025, ПРАЙМ
Титов призвал страны ШОС возглавить повестку устойчивого развития мира
Россия и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны возглавить повестку по достижению целей устойчивого развития мира после 2030 года, заявил РИА | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T17:34+0300
2025-11-17T17:34+0300
2025-11-17T17:34+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
сша
борис титов
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862458025_0:0:2581:1452_1920x0_80_0_0_7e220274e1f3781089a95047d4d8d7f6.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны возглавить повестку по достижению целей устойчивого развития мира после 2030 года, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Какую бы позицию не занимали сегодня США, а они фактически отказались от участия в повестке устойчивого развития, ясно, что глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, остаются", - сказал он в кулуарах Форума ШОС по устойчивому развитию. Причём сегодня, по его словам, "мы видим огромное количество вызовов, не только климатических, с которыми ни одна страна в одиночку точно не справится, поэтому в любом случае надо объединять усилия для того, чтобы бороться с глобальными вызовами, стоящими перед всеми нами". Первый этап устойчивого развития, добавил Титов, прошел не очень удачно, многие программы, предложенные западными странами, не выполнены из-за недофинансирования. "В этой связи мы сейчас делаем все возможное, чтобы выполнить хотя бы часть из них. Но самое главное, Россия, страны ШОС должны возглавить поездку устойчивого развития мира после 2030 года", - подчеркнул собеседник агентства. "Поэтому мы должны сегодня уже продумать основные направления, какие вызовы больше всего сегодня волнуют человечество, продумать пути их решения и создать специальные программы. При этом, конечно же, легче принимать эти программы и решать эти программы среди партнеров, среди единомышленников. Поэтому площадка ШОС является той площадкой, где мы можем это сделать. И мы уверены, что мы как страны-участники не подведем друг друга и не подведем весь мир. Мы реализуем эту программу для всего мира", - заключил Титов.
https://1prime.ru/20251117/mishustin-864618414.html
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862458025_0:0:2323:1742_1920x0_80_0_0_86dcc2986cc75950315635a8563c88b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, сша, борис титов, шос
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, США, Борис Титов, ШОС
Титов призвал страны ШОС возглавить повестку устойчивого развития мира
Титов: Россия и страны ШОС должны возглавить повестку устойчивого развития
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Россия и страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны возглавить повестку по достижению целей устойчивого развития мира после 2030 года, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Какую бы позицию не занимали сегодня США
, а они фактически отказались от участия в повестке устойчивого развития, ясно, что глобальные проблемы, стоящие перед человечеством, остаются", - сказал он в кулуарах Форума ШОС
по устойчивому развитию.
Причём сегодня, по его словам, "мы видим огромное количество вызовов, не только климатических, с которыми ни одна страна в одиночку точно не справится, поэтому в любом случае надо объединять усилия для того, чтобы бороться с глобальными вызовами, стоящими перед всеми нами".
Первый этап устойчивого развития, добавил Титов
, прошел не очень удачно, многие программы, предложенные западными странами, не выполнены из-за недофинансирования.
"В этой связи мы сейчас делаем все возможное, чтобы выполнить хотя бы часть из них. Но самое главное, Россия, страны ШОС должны возглавить поездку устойчивого развития мира после 2030 года", - подчеркнул собеседник агентства.
"Поэтому мы должны сегодня уже продумать основные направления, какие вызовы больше всего сегодня волнуют человечество, продумать пути их решения и создать специальные программы. При этом, конечно же, легче принимать эти программы и решать эти программы среди партнеров, среди единомышленников. Поэтому площадка ШОС является той площадкой, где мы можем это сделать. И мы уверены, что мы как страны-участники не подведем друг друга и не подведем весь мир. Мы реализуем эту программу для всего мира", - заключил Титов.
Мишустин рассказал о взаимодействии России и Китая в рамках ШОС