Назван богатейший город мира по уровню ВВП
Назван богатейший город мира по уровню ВВП
2025-11-17T12:58+0300
2025-11-17T12:58+0300
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира по уровню ВВП, составленном журналом CEOWORLD Magazine, Москва находится на 17-м месте. "Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году, его ВВП достиг 2,55 триллиона долларов, превзойдя даже Нью-Йоркскую агломерацию", - сообщается в публикации. Объем экономики Нью-Йорка составил 2,49 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Лос-Анджелес (1,62 триллиона). Далее следуют Лондон (1,47 триллиона), Сеул (1,42 триллиона), Париж (1,39 триллиона), Чикаго (1,25 триллиона) и Осака (1,19 триллиона). В исследовании отмечается, что первые 10 городов в топе отвечают примерно за треть всего мирового ВВП. На 10-м месте - богатейший город Китая Шанхай (1,15 триллиона), Пекин расположился на 11-м месте (1,1 триллиона). Москва находится на 17-м месте (0,976 триллиона) - сразу после Сингапура (0,988 триллиона).
12:58 17.11.2025
 
Назван богатейший город мира по уровню ВВП

Токио возглавил рейтинг 300 богатейших городов мира по уровню ВВП

Район Минато в Токио
Район Минато в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира по уровню ВВП, составленном журналом CEOWORLD Magazine, Москва находится на 17-м месте.
"Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году, его ВВП достиг 2,55 триллиона долларов, превзойдя даже Нью-Йоркскую агломерацию", - сообщается в публикации.
Объем экономики Нью-Йорка составил 2,49 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Лос-Анджелес (1,62 триллиона). Далее следуют Лондон (1,47 триллиона), Сеул (1,42 триллиона), Париж (1,39 триллиона), Чикаго (1,25 триллиона) и Осака (1,19 триллиона).
В исследовании отмечается, что первые 10 городов в топе отвечают примерно за треть всего мирового ВВП. На 10-м месте - богатейший город Китая Шанхай (1,15 триллиона), Пекин расположился на 11-м месте (1,1 триллиона).
Москва находится на 17-м месте (0,976 триллиона) - сразу после Сингапура (0,988 триллиона).
