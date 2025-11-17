https://1prime.ru/20251117/tokio--864603270.html

Назван богатейший город мира по уровню ВВП

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Столица Японии Токио заняла первое место в рейтинге 300 богатейших городов мира по уровню ВВП, составленном журналом CEOWORLD Magazine, Москва находится на 17-м месте. "Токио в очередной раз коронован в качестве самого богатого города на Земле в 2025 году, его ВВП достиг 2,55 триллиона долларов, превзойдя даже Нью-Йоркскую агломерацию", - сообщается в публикации. Объем экономики Нью-Йорка составил 2,49 триллиона долларов. Замыкает тройку лидеров Лос-Анджелес (1,62 триллиона). Далее следуют Лондон (1,47 триллиона), Сеул (1,42 триллиона), Париж (1,39 триллиона), Чикаго (1,25 триллиона) и Осака (1,19 триллиона). В исследовании отмечается, что первые 10 городов в топе отвечают примерно за треть всего мирового ВВП. На 10-м месте - богатейший город Китая Шанхай (1,15 триллиона), Пекин расположился на 11-м месте (1,1 триллиона). Москва находится на 17-м месте (0,976 триллиона) - сразу после Сингапура (0,988 триллиона).

