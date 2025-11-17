Южная Корея присоединилась к Альянсу против угля
Южная Корея присоединилась к Альянсу против угля и хочет закрыть 40 своих угольных станций
Угольная шахта открытого типа. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Республика Корея присоединилась к Альянсу против угля (Powering Past Coal Alliance (PPCA), участниками которого являются более 60 стран, и подтвердила свои планы закрыть 40 своих угольных электростанций к 2040 году, передает в понедельник агентство Рёнхап.
Альянс против угля был основан в 2017 году на климатической конференции ООН по инициативе Великобритании и Канады. На данный момент к альянсу присоединились 62 страны, включая США, Германию, Францию, Израиль и Азербайджан, а также 51 административно-территориальная единица и 73 организации. Члены PPCA стремятся к отказу от угольной энергетики с целью предотвратить изменения климата.
"Южная Корея присоединилась к Альянсу против угля, в который входит в общей сложности более 180 структур, включая 60 государств - США, Великобританию и другие. К 2040 году планируется закрыть 40 работающих в данный момент угольных электростанций, решение в отношении 20 оставшихся будет принято до начала следующего года в ходе обсуждений с учетом выполнимости с точки зрения экономики и окружающей среды", - говорится в сообщении. Как отмечается, Южная Корея стала второй азиатской страной после Сингапура, присоединившейся к альянсу. Факт присоединения агентству Рёнхап подтвердила делегация правительства Республики Корея, участвующая в Климатической конференции ООН (COP30) в Бразилии, которая проходит с 10 по 21 ноября.
Кроме того, страна заявила, что не будет больше строить угольные электростанции, не оснащенные технологиями по снижению выброса парниковых газов.
Согласно информации Рёнхап, ранее в состав альянса уже входили отдельные административно-территориальные единицы Республики Корея, включая города Сеул, Инчхон и Тэгу, провинции Кёнгидо, Канвондо, Чолла-Намдо и Чеджудо.
По данным статслужбы Statista, по состоянию на июль 2025 года Южная Корея занимает седьмое место в мире по мощности угольной энергетики - на момент оценки она составила 42,2 ГВт.