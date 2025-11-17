https://1prime.ru/20251117/ukraina-864594466.html

В Германии раскрыли главный страх Зеленского

В Германии раскрыли главный страх Зеленского - 17.11.2025, ПРАЙМ

В Германии раскрыли главный страх Зеленского

Крупный коррупционный скандал в Украине мешает президенту Зеленскому реализовать планы по снижению призывного возраста. О опасениях главы киевского режима стать | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T06:56+0300

2025-11-17T06:56+0300

2025-11-17T06:56+0300

мировая экономика

общество

украина

киев

запад

die welt

всу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Крупный коррупционный скандал в Украине мешает президенту Зеленскому реализовать планы по снижению призывного возраста. О опасениях главы киевского режима стать еще менее популярным среди населения заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве. "Зеленский теперь этого (Снижения призывного возраста. — Прим. Ред.) не хочет по двум причинам: во-первых, потому что он очень непопулярен среди населения Украины, а вторая причина в том, что здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал", — сказал он. Ваннер отметил, что украинская армия сталкивается с большими проблемами при комплектовании и массовым дезертирством из-за нежелания мобилизованных участвовать в боевых действиях. "Большая проблема заключается в том, что как только украинцы оказываются в войсках, на учениях или на передовой, то они бегут", — пояснил корреспондент. Он также выразил мнение, что Украина сталкивается с острой необходимостью в новой мобилизации для восполнения значительных потерь в живой силе. Эту точку зрения поддерживают многие союзники Киева на Западе. "И это тот самый вопрос, который всегда на повестке дня, и о котором всегда напоминают Зеленскому, и вспоминают на Украине", — подытожил Ваннер. Последние события в Киеве показывают нехватку личного состава в Вооруженных силах Украины. А методы сотрудников военкоматов, в том числе насильственные задержания, приводят к частым скандалам и вызывают протесты. Видео принудительной мобилизации в ВСУ широко распространяются в интернете — на них видно, как представители военкоматов уводят мужчин в микроавтобусы, нередко применяя к ним физическую силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами пытаются избежать мобилизации: они тайно покидают страну, поджигают военкоматы, или скрываются, не покидая домов. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что сотрудниками военкоматов на Украине совершаются массовые нарушения. По его словам, они злоупотребляют своими полномочиями, избивая людей, сбивая их машинами и провоцируя аварии для задержания граждан. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября сообщило о проведении масштабной операции в энергетической сфере и опубликовало фото сумок, набитых пачками иностранной валюты. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" передало, что НАБУ также провело обыски у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который уже успел покинуть Украину.

2025

Новости

мировая экономика, общество , украина, киев, запад, die welt, всу, рада