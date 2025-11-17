В Италии заявили, что ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева

https://1prime.ru/20251117/ukraina-864594663.html

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Вспыхнувший коррупционный скандал в Киеве стал серьезным ударом для Вооруженных сил Украины, заявил главный редактор итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в эфире своего YouTube-канала."Солдаты каждый день воюют, они теряют позиции, каждый день они теряют своих сослуживцев, которые гибнут на фронте, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание", — отметил он. Травальо подчеркнул, что после целой череды скандальных разоблачений за три года конфликта вскрылись массы случаев хищений средств, которые предназначались для укрепления украинских оборонительных сил. "Двум министрам пришлось уйти в отставку, а ведь они занимались энергетикой: после стольких скандалов за эти три года войны и военных контрактов они воровали униформу, воровали деревянные траншеи: мы посылали им деньги на рытье окопов, а они их украли", — пояснил Травальо. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о крупной спецоперации в энергетической сфере, опубликовав фотографии сумок, заполненных иностранной валютой. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" по данным источников сообщило, что НАБУ также пришло с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который уже успел покинуть страну. НАБУ позже опубликовало аудиозаписи, связанные с коррупцией в сфере энергетики, на которых упоминаются лица, обозначенные как Тенор, Рокет и Карлсон. По сообщению Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а Рокет — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи фигурантам коррупционного дела в энергетической сфере, включая Миндича. В скандал также оказался вовлечён бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от должности министра юстиции, а Раде предстоит утвердить его отставку наряду с отставкой Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг постановил ввести меры санкционного давления против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

