"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации в Киеве

2025-11-17T07:14+0300

2025-11-17T07:14+0300

2025-11-17T07:15+0300

общество

украина

энергоатом

киев

набу

рада

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Правительство Украины утратило контроль над происходящим, допустив крупные кражи в энергетическом секторе, заявил Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады и заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ, в эфире телеканала Новини.LIVE. "Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это Энергоатом и Нафтогаз. Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите?" — негодовал он. Кучеренко добавил, что был шокирован, когда ознакомился с докладом премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в котором утверждается о якобы незнании правительством фактов коррупции в энергетическом секторе. "Это полное фиаско!" — подчеркнул он. На фоне коррупционного скандала, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что план обновления энергетической сферы и государственных учреждений согласован. Готовятся изменения в составе национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), инспекций ядерного регулирования и надзора за энергетикой, а также фонда государственного имущества. Она также отметила, что ожидает реакции в отношении сотрудников агентства по розыску и управлению активами, связанных с делом о коррупции. Вдобавок поручено провести внутреннее расследование и принять кадровые решения. 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о крупной операции в энергетической сфере и показало фотографии сумок, полных иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда", ссылаясь на источники, проинформировало, что обыски прошли и у бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который вскоре покинул Украину. НАБУ позже опубликовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетике, в которых фигурируют лица с псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По словам Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ выдвинуло обвинения семи участникам преступной группы, причастной к коррупции в области энергетики, включая Миндича. Частью дела стал также бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, и Рада должна утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Президент Зеленский ввел санкции против Миндича и его финансового партнера Александра Цукермана.

украина

киев

2025

