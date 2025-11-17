https://1prime.ru/20251117/ukraina-864595299.html

На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты и лекарства

2025-11-17T07:21+0300

ДОНЕЦК, 17 ноя – ПРАЙМ. На Украине массово растут цены на ЖКХ, продукты питания и лекарства по стране, поделились с РИА Новости украинцы из ряда областей страны. Ответы на вопросы РИА Новости они передали через координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева. "Цены растут каждый день. И на продукты, и на лекарства. ЖКХ вроде и так уже для многих неподъемные", - указал житель Николаева. Он добавил, что на уровень трат на ЖКХ влияет количество человек в семье и наличие счетчика в доме. "ЖКХ с нового года взлетит капитально. За год хлеб подорожал на три-пять гривен (на 6-10 рублей - ред.) и в большинстве случаев стал не особо съедобный. Молочка - на 5-20 гривен (на 10-38 рублей - ред.). Мясопродукты поднялись в пределах 100-150 гривен (на 193-289 рублей - ред.). Лекарства выросли в тех же пределах 50-300 гривен (на 96-579 рублей - ред.)", - сказал житель Кривого Рога. Он добавил, что внедренная украинскими властями программа "Доступные лекарства" лишь частично покрывает потребности диабетиков и не касается массовых лекарств вроде аспирина, корвалола украинского производства. "Цены выросли очень сильно. Даже если сравнивать с относительно недавнем временем, например, летом 2024 года. Хлеб - с 15 до 30 гривен (с 29 до 58 рублей - ред.), вода минеральная - с 20 до 35 гривен (с 38 до 67 рублей - ред.). Соки - по 100 гривен (около 200 рублей - ред.) и больше. Лекарства подорожали", - поделился одессит. По его словам, лишь на оплату ЖКХ у жителей города уходит около половины зарплаты.

2025

украина