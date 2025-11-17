Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/ukraina-864595713.html
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине - 17.11.2025, ПРАЙМ
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине
Польский портал Mysl Polska призвал европейских союзников Киева взять на себя ответственность за содействие в укрывательстве коррупции на Украине. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T07:39+0300
2025-11-17T07:39+0300
украина
запад
киев
энергоатом
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/83623/04/836230467_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_3dfa273f1123bbe877fee49c0a3e2b9c.jpg
МОСКВА, 17 ноября — ПРАЙМ. Польский портал Mysl Polska призвал европейских союзников Киева взять на себя ответственность за содействие в укрывательстве коррупции на Украине. "Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал? Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах", — указывается в материале. Автор статьи считает, что те элиты, которые допустили столь масштабные злоупотребления, должны ответить перед собственными гражданами. Речь ведь идет не о частных, а о государственных ресурсах, которые предоставлялись киевскому режиму в виде безусловной поддержки. "Чтобы этот скандал был действительно оправдан, последствия должны выйти далеко за пределы Украины. На всех тех, кто знал, но молчал, на тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, на тех, кто переводил государственные средства, но не отчитался", — констатирует Mysl.В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана..
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83623/04/836230467_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8f9fdaa4713d88b46bb624de50785a71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, киев, энергоатом, набу
УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Энергоатом, НАБУ
07:39 17.11.2025
 
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине

Mysl Polska: союзники Киева должны понести ответственность за происходящее на Украине

© РИА Новости . Иван Родионов | Перейти в медиабанкУкраинский флаг
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Украинский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноября — ПРАЙМ. Польский портал Mysl Polska призвал европейских союзников Киева взять на себя ответственность за содействие в укрывательстве коррупции на Украине.
"Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал? Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах", — указывается в материале.
Автор статьи считает, что те элиты, которые допустили столь масштабные злоупотребления, должны ответить перед собственными гражданами. Речь ведь идет не о частных, а о государственных ресурсах, которые предоставлялись киевскому режиму в виде безусловной поддержки.
"Чтобы этот скандал был действительно оправдан, последствия должны выйти далеко за пределы Украины. На всех тех, кто знал, но молчал, на тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, на тех, кто переводил государственные средства, но не отчитался", — констатирует Mysl.
В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.
В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана..
 
УКРАИНАЗАПАДКиевЭнергоатомНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала