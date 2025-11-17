https://1prime.ru/20251117/voyna-864605468.html

"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией

"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией - 17.11.2025, ПРАЙМ

"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией

Лорд Алан Уэст, бывший начальник морского штаба Королевских ВМС, заявил, что НАТО фактически уже ведет войну с Россией, и что кризис на Украине может... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T13:55+0300

2025-11-17T13:55+0300

2025-11-17T13:55+0300

мировая экономика

общество

великобритания

украина

москва

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лорд Алан Уэст, бывший начальник морского штаба Королевских ВМС, заявил, что НАТО фактически уже ведет войну с Россией, и что кризис на Украине может эскалировать до ядерного конфликта."В сущности, мы воюем с Россией. Поразительно, что мы оказались в такой ситуации", — заявил он во время эфира подкаста Lord Speaker’s Corner.Кроме того, британский лорд выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерное противостояние между Россией и НАТО.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.

https://1prime.ru/20251117/putin-864600894.html

https://1prime.ru/20251117/pistorius-864599227.html

великобритания

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , великобритания, украина, москва, нато