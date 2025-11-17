Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией - 17.11.2025
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией - 17.11.2025, ПРАЙМ
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией
Лорд Алан Уэст, бывший начальник морского штаба Королевских ВМС, заявил, что НАТО фактически уже ведет войну с Россией, и что кризис на Украине может... | 17.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лорд Алан Уэст, бывший начальник морского штаба Королевских ВМС, заявил, что НАТО фактически уже ведет войну с Россией, и что кризис на Украине может эскалировать до ядерного конфликта.&quot;В сущности, мы воюем с Россией. Поразительно, что мы оказались в такой ситуации&quot;, — заявил он во время эфира подкаста Lord Speaker’s Corner.Кроме того, британский лорд выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерное противостояние между Россией и НАТО.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.
13:55 17.11.2025
 
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией

Лорд Уэст: конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну НАТО с Россией

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Флаги России. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лорд Алан Уэст, бывший начальник морского штаба Королевских ВМС, заявил, что НАТО фактически уже ведет войну с Россией, и что кризис на Украине может эскалировать до ядерного конфликта.

"В сущности, мы воюем с Россией. Поразительно, что мы оказались в такой ситуации", — заявил он во время эфира подкаста Lord Speaker’s Corner.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
В США обратились со срочным призывом к Трампу из-за слов Путина
12:24
Кроме того, британский лорд выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерное противостояние между Россией и НАТО.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Писториус сделал провокационное заявление о войне с Россией
10:23
 
Мировая экономика, Общество, Великобритания, Украина, Москва, НАТО
 
 
