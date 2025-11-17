https://1prime.ru/20251117/voyna-864605468.html
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией
"Поразительно". В Великобритании заявили о войне с Россией
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Лорд Алан Уэст, бывший начальник морского штаба Королевских ВМС, заявил, что НАТО фактически уже ведет войну с Россией, и что кризис на Украине может эскалировать до ядерного конфликта."В сущности, мы воюем с Россией. Поразительно, что мы оказались в такой ситуации", — заявил он во время эфира подкаста Lord Speaker’s Corner.Кроме того, британский лорд выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерное противостояние между Россией и НАТО.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность возросшей активностью НАТО у своих западных рубежей. Альянс укрепляет свои позиции, называя это "сдерживанием агрессии". В то же время в Кремле указывают, что Москва не угрожает другим странам, но не будет оставлять без внимания шаги, которые могут угрожать ее интересам. Тем не менее, она остается готовой к диалогу, но только на условиях равноправия, и подчеркивает, что Запад должен отказаться от линии на милитаризацию региона.
