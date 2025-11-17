https://1prime.ru/20251117/vpp-864591589.html
В Хабаровском крае закрыли два аэропорта на расчистку ВПП от снега
2025-11-17T03:14+0300
бизнес
хабаровский край
хабаровские авиалинии
ХАБАРОВСК, 17 ноя - ПРАЙМ. Два аэропорта в Хабаровском крае временно закрыты до вечера понедельника на расчистку взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает региональное предприятие "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт "Чегдомына" закрыт с 8.00 до 18.00 (с 15.00 до 1.00 по мск - ред.) на очистку ВПП от снега... Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 9.00 до 17.00 (с 16.00 до 00.00 по мск - ред.) на расчистку в аэродроме от снега", - сообщает "Хабавиа" в своем Telegram-канале.
Отмечается, что несколько рейсов перенесено на вторник.
По информации ЕДДС, в крае слабый снег в Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Амурском, Комсомольском, Лазовском районах.
