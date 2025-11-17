https://1prime.ru/20251117/vpp-864591589.html

В Хабаровском крае закрыли два аэропорта на расчистку ВПП от снега

В Хабаровском крае закрыли два аэропорта на расчистку ВПП от снега - 17.11.2025, ПРАЙМ

В Хабаровском крае закрыли два аэропорта на расчистку ВПП от снега

Два аэропорта в Хабаровском крае временно закрыты до вечера понедельника на расчистку взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает региональное... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T03:14+0300

2025-11-17T03:14+0300

2025-11-17T03:14+0300

бизнес

хабаровский край

хабаровские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864591589.jpg?1763338450

ХАБАРОВСК, 17 ноя - ПРАЙМ. Два аэропорта в Хабаровском крае временно закрыты до вечера понедельника на расчистку взлетно-посадочной полосы (ВПП) от снега, сообщает региональное предприятие "Хабаровские авиалинии". "Аэропорт "Чегдомына" закрыт с 8.00 до 18.00 (с 15.00 до 1.00 по мск - ред.) на очистку ВПП от снега... Аэропорт "Май-Гатка" (Советская Гавань) закрыт с 9.00 до 17.00 (с 16.00 до 00.00 по мск - ред.) на расчистку в аэродроме от снега", - сообщает "Хабавиа" в своем Telegram-канале. Отмечается, что несколько рейсов перенесено на вторник. По информации ЕДДС, в крае слабый снег в Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Амурском, Комсомольском, Лазовском районах.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, хабаровский край, хабаровские авиалинии