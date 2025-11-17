Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ после скандала в Киеве
На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ после скандала в Киеве - 17.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ после скандала в Киеве
Боевой дух ВСУ достиг самого низкого уровня с начала СВО из-за неудач на фронте и скандала с коррупцией в Киеве, сообщает британское издание Telegraph. | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T05:44+0300
2025-11-17T05:44+0300
05:44 17.11.2025
 
На Западе раскрыли, что случилось с ВСУ после скандала в Киеве

Telegraph: моральный дух в ВСУ упал до самого низкого уровня с начала СВО

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 17 ноября — ПРАЙМ. Боевой дух ВСУ достиг самого низкого уровня с начала СВО из-за неудач на фронте и скандала с коррупцией в Киеве, сообщает британское издание Telegraph.
"На фоне нестабильной западной помощи, скандала в сфере электроэнергетики и массового отъезда мужчин, избегающих службы в армии, моральный дух, похоже, находится на самом низком уровне с <…> (Начала СВО. — Прим. Ред.)", — отмечается в статье.
В начале ноября журнал Politico получил информацию о том, что украинская оппозиция планирует обвинить Зеленского в подрыве безопасности страны из-за неэффективной энергетической политики. Кроме того, со ссылкой на издание "Страна.ua", сообщается, что оппозиционные активисты и политики стремятся ослабить позиции главы киевского режима, используя его уязвимые места в антикоррупционных мерах и военных вопросах.

Скандал на Украине

В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.
В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
 
Заголовок открываемого материала