https://1prime.ru/20251117/vvp-864592989.html

Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%

Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14% - 17.11.2025, ПРАЙМ

Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%

Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T05:17+0300

2025-11-17T05:17+0300

2025-11-17T05:17+0300

россия

экономика

финансы

росстат

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864592989.jpg?1763345868

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ и Росстата. Показатель за квартал сократился на 0,7 процентного пункта и составил всего 14%. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь однажды - в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3%. Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина, составив всего 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее. Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а в расчете на душу населения - в 2013 году на уровне 5072 доллара. В целом российская внешняя задолженность на 1 октября составила 305 миллиардов долларов, сократившись за квартал на 4,9%.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, росстат