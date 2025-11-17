Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14% - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/vvp-864592989.html
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14% - 17.11.2025, ПРАЙМ
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%
Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T05:17+0300
2025-11-17T05:17+0300
россия
экономика
финансы
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864592989.jpg?1763345868
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ и Росстата. Показатель за квартал сократился на 0,7 процентного пункта и составил всего 14%. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь однажды - в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3%. Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина, составив всего 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее. Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а в расчете на душу населения - в 2013 году на уровне 5072 доллара. В целом российская внешняя задолженность на 1 октября составила 305 миллиардов долларов, сократившись за квартал на 4,9%.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, росстат
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Росстат
05:17 17.11.2025
 
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%

Внешний долг России по отношению к ВВП упал до 14%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ и Росстата.
Показатель за квартал сократился на 0,7 процентного пункта и составил всего 14%. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь однажды - в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3%.
Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина, составив всего 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее.
Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а в расчете на душу населения - в 2013 году на уровне 5072 доллара.
В целом российская внешняя задолженность на 1 октября составила 305 миллиардов долларов, сократившись за квартал на 4,9%.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала