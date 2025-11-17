https://1prime.ru/20251117/vvp-864592989.html
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14% - 17.11.2025, ПРАЙМ
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%
Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T05:17+0300
2025-11-17T05:17+0300
2025-11-17T05:17+0300
россия
экономика
финансы
росстат
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864592989.jpg?1763345868
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ и Росстата.
Показатель за квартал сократился на 0,7 процентного пункта и составил всего 14%. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь однажды - в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3%.
Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина, составив всего 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее.
Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а в расчете на душу населения - в 2013 году на уровне 5072 доллара.
В целом российская внешняя задолженность на 1 октября составила 305 миллиардов долларов, сократившись за квартал на 4,9%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, росстат
РОССИЯ, Экономика, Финансы, Росстат
Внешний долг России по отношению к ВВП опустился до 14%
Внешний долг России по отношению к ВВП упал до 14%
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Внешний долг России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года опустился до 14% - ниже он был лишь однажды в современной истории, следует из расчетов РИА Новости по данным ЦБ и Росстата.
Показатель за квартал сократился на 0,7 процентного пункта и составил всего 14%. Ниже соотношение долга к размеру российской экономики было лишь однажды - в четвертом квартале 2024 года, когда показатель достиг исторического минимума в 13,3%.
Одновременно уменьшилась и задолженность в расчете на одного россиянина, составив всего 2087 долларов против 2195 долларов кварталом ранее.
Максимальный за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%, а в расчете на душу населения - в 2013 году на уровне 5072 доллара.
В целом российская внешняя задолженность на 1 октября составила 305 миллиардов долларов, сократившись за квартал на 4,9%.