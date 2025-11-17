https://1prime.ru/20251117/vyplaty-864544305.html

Недоглядели: пенсионеров предупредили о потере законных выплат

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Большая часть федеральных выплат пенсионерам сегодня назначается автоматически, но есть те, которые требуют заявления. Подробнее о них агентству “Прайм” рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин.С 2025 года пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы начисляют дополнительные 1200 рублей без всяких заявлений — Социальный фонд сам пересчитывает пенсию в месяц достижения возраста или установления статуса. Точно так же работает социальная доплата до прожиточного минимума, "северная" надбавка при переезде (если она была оформлена по месту работы), доплата за сельский стаж в 25% от фиксированной выплаты. Инвалидам ежемесячную денежную выплату тоже начисляют сразу, как только данные поступят из бюро медико-социальной экспертизы.“Но есть выплаты, которые по-прежнему требуют заявления. Доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через СФР с подтверждением факта содержания. То же касается субсидий на ЖКУ: их дают, если расходы на коммуналку превышают региональный порог. Обычно это 22% от дохода семьи, но в Москве, например, от 3 до 10%”, - рассказал Тумин.Единовременная выплата накопительной части пенсии тоже оформляется по заявлению — она положена, если расчетная пожизненная выплата меньше 1525 рублей в месяц, то есть при накоплениях до 410 тысяч рублей.Чтобы узнать обо всех положенных выплатах, проще всего зайти на Госуслуги — в личном кабинете в разделе "Пенсии" показаны все начисления и доплаты. Там же можно подать заявление на большинство мер поддержки онлайн.Для региональных льгот стоит проверить сайт местной администрации или воспользоваться социальным калькулятором на портале ЕГИССО — он покажет все меры поддержки, доступные в конкретном регионе. Если онлайн неудобно, можно прийти в МФЦ или клиентскую службу СФР — там специалисты проверят все права на выплаты и помогут с оформлением.По словам Тумина, это может быть весьма полезно, так как регионы часто добавляют свои меры поддержки. В Санкт-Петербурге 50% скидка на ЖКУ положена тем, кто проработал в городе минимум 20 лет при общем стаже 40 лет для женщин и 45 для мужчин. В Москве одинокие пенсионеры освобождены от платы за вывоз мусора. Московская область компенсирует до 80 тысяч на установку газового оборудования, Свердловская — до 90% стоимости подключения к газовым сетям.Важный момент: с 2024 года отменена комиссия за оплату ЖКУ для всех льготников, включая пенсионеров. Это тоже экономия, пусть и небольшая, заключил он.

