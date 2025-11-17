Госдума в среду рассмотрит законопроект о лицензировании торговли табаком

https://1prime.ru/20251117/zakonotvorchestvo-864621686.html
политика
бизнес
россия
госдума
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о введении лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией и уголовной ответственности за крупные продажи без лицензии, сообщил РИА Новости источник. "Пленарное заседание 19 ноября. О введении лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией и введении уголовной ответственности за крупные продажи без лицензий - первое чтение", - сказал собеседник агентства.
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Госдума в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о введении лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией и уголовной ответственности за крупные продажи без лицензии, сообщил РИА Новости источник.
"Пленарное заседание 19 ноября. О введении лицензирования торговли табачной и никотинсодержащей продукцией и введении уголовной ответственности за крупные продажи без лицензий - первое чтение", - сказал собеседник агентства.
