https://1prime.ru/20251117/zarplaty-864592279.html
Россиянам назвали отрасли, где сильнее всего снизились средние зарплаты
Россиянам назвали отрасли, где сильнее всего снизились средние зарплаты - 17.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам назвали отрасли, где сильнее всего снизились средние зарплаты
Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T04:17+0300
2025-11-17T04:17+0300
2025-11-17T04:48+0300
экономика
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864592279.jpg?1763344092
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Наиболее заметное снижение доходов в конце лета отметили работники инвестфондов - за год они снизились на 37%, составив 112,9 тысячи рублей. На втором месте расположились частные детективы, чьи заработки уменьшились на четверть, до 81,2 тысячи рублей. Тройку замыкают занятые на добыче и обогащении угля и антрацита - теперь они получают 126,6 тысячи рублей вместо 142,3 тысячи рублей. Доходы сотрудников, занятых на производствах газообразного топлива и огнеупорных изделий, сократились примерно на 4%, составив 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей. Ранее, в субботу, РИА Новости писало, что быстрее всего средние зарплаты в России по итогам августа росли у специалистов, занимающихся изданием программного обеспечения и производством термоуглей - более чем вдвое за год. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
Россиянам назвали отрасли, где сильнее всего снизились средние зарплаты
Средние зарплаты в России снизились у директоров инвестфондов и частных детективов
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Наиболее заметное снижение доходов в конце лета отметили работники инвестфондов - за год они снизились на 37%, составив 112,9 тысячи рублей. На втором месте расположились частные детективы, чьи заработки уменьшились на четверть, до 81,2 тысячи рублей.
Тройку замыкают занятые на добыче и обогащении угля и антрацита - теперь они получают 126,6 тысячи рублей вместо 142,3 тысячи рублей. Доходы сотрудников, занятых на производствах газообразного топлива и огнеупорных изделий, сократились примерно на 4%, составив 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей.
Ранее, в субботу, РИА Новости писало, что быстрее всего средние зарплаты в России по итогам августа росли у специалистов, занимающихся изданием программного обеспечения и производством термоуглей - более чем вдвое за год.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.