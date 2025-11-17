Россиянам назвали отрасли, где сильнее всего снизились средние зарплаты

https://1prime.ru/20251117/zarplaty-864592279.html

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Сильнее всего средние зарплаты в России по итогам августа снизились у работников инвестфондов и у частных детективов, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Наиболее заметное снижение доходов в конце лета отметили работники инвестфондов - за год они снизились на 37%, составив 112,9 тысячи рублей. На втором месте расположились частные детективы, чьи заработки уменьшились на четверть, до 81,2 тысячи рублей. Тройку замыкают занятые на добыче и обогащении угля и антрацита - теперь они получают 126,6 тысячи рублей вместо 142,3 тысячи рублей. Доходы сотрудников, занятых на производствах газообразного топлива и огнеупорных изделий, сократились примерно на 4%, составив 87,1 тысячи и 85,3 тысячи рублей. Ранее, в субботу, РИА Новости писало, что быстрее всего средние зарплаты в России по итогам августа росли у специалистов, занимающихся изданием программного обеспечения и производством термоуглей - более чем вдвое за год. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.

