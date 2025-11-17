Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде забили тревогу из-за внезапно возникшей у Зеленского проблемы - 17.11.2025
В Раде забили тревогу из-за внезапно возникшей у Зеленского проблемы
В Раде забили тревогу из-за внезапно возникшей у Зеленского проблемы - 17.11.2025, ПРАЙМ
В Раде забили тревогу из-за внезапно возникшей у Зеленского проблемы
Ярослав Железняк , ссылаясь на результаты закрытых опросов, сообщил о резком падении рейтинга Владимира Зеленского после коррупционного скандала на Украине. | 17.11.2025
МОСКВА, 17 ноября — Прайм. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк , ссылаясь на результаты закрытых опросов, сообщил о резком падении рейтинга Владимира Зеленского после коррупционного скандала на Украине."Для понимания: у Зеленского в двух социологиях, которые я видел, рейтинг меньше 20 процентов", — отметил он на своем канале в YouTube. Парламентарий заявил, что за последнюю неделю поддержка главы киевского режима снизилась как минимум на 40 процентов. Более того, по словам Железняка, граждане постсоветской республики поддержали бы практически любую кандидатуру вместо Зеленского. "Там какие-то смешные цифры", — подытожил он. Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая 2024 года, однако президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский подчеркивал, что проведение выборов в текущий момент нецелесообразно. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг снизился до четырех процентов.Скандал на УкраинеВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
В Раде забили тревогу из-за внезапно возникшей у Зеленского проблемы

Депутат Железняк: рейтинг Зеленского после скандала обвалился на 40 процентов

МОСКВА, 17 ноября — Прайм. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк , ссылаясь на результаты закрытых опросов, сообщил о резком падении рейтинга Владимира Зеленского после коррупционного скандала на Украине.
"Для понимания: у Зеленского в двух социологиях, которые я видел, рейтинг меньше 20 процентов", — отметил он на своем канале в YouTube.
Парламентарий заявил, что за последнюю неделю поддержка главы киевского режима снизилась как минимум на 40 процентов. Более того, по словам Железняка, граждане постсоветской республики поддержали бы практически любую кандидатуру вместо Зеленского.
"Там какие-то смешные цифры", — подытожил он.
Срок полномочий Зеленского завершился 20 мая 2024 года, однако президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский подчеркивал, что проведение выборов в текущий момент нецелесообразно. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что его рейтинг снизился до четырех процентов.

Скандал на Украине

В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.
В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
 
