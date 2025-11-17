https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864594309.html

СМИ рассказали, что произошло с Зеленским перед визитом к Макрону

МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испытывает давление перед поездкой во Францию, поскольку должен продемонстрировать своим союзникам готовность бороться с коррупцией, сообщает газета Guardian. "Зеленский, который на этой неделе также должен отправиться во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи, находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией, что является ключевым условием для вступления Украины в ЕС", — указывается в статье. В понедельник глава киевского режима прибудет с визитом в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее Жан-Ноэль Барро, глава французского внешнеполитического ведомства, подчеркнул, что борьба с коррупцией является важным условием для продолжения получения помощи от ЕС.Скандал на УкраинеВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

