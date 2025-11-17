https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864595111.html

"Последние полгода": экс-премьер Украины раскрыл, что ждет Зеленского

"Последние полгода": экс-премьер Украины раскрыл, что ждет Зеленского - 17.11.2025, ПРАЙМ

"Последние полгода": экс-премьер Украины раскрыл, что ждет Зеленского

В Соединенных Штатах активно подыскивают замену Владимиру Зеленскому, сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T07:19+0300

2025-11-17T07:19+0300

2025-11-17T07:19+0300

украина

сша

киев

владимир зеленский

николай азаров

набу

рада

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 17 ноября — ПРАЙМ. В Соединенных Штатах активно подыскивают замену Владимиру Зеленскому, сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. "Я знаю, что США последние полгода беседуют, приглашают в Вашингтон политиков киевского режима, составляют мнение о них, формируют, я так понимаю, человека, который мог бы заменить Зеленского", — написал он. Азаров отмечает, что недавний коррупционный скандал на Украине лишь подтверждает эту информацию. По его словам, деятельность НАБУ в таком направлении является свидетельством этого. "Пока трудно спрогнозировать, что будет после отставки Зеленского. Если будут действовать по Конституции, то исполняющим обязанности президента станет глава Рады, сейчас это Стефанчук. Но это тоже личность типа Зеленского, там ничего хорошего не произойдет. Но он будет обязан в течение двух месяцев объявить выборы", — считает Азаров. Он также утверждает, что в стране сейчас нет кандидатов, способных проводить эффективную политику для Украины, а будущее страны фактически определяют США и Британия, которые контролируют ситуацию. Ранее Ярослав Железняк, депутат Верховной рады, ссылаясь на результаты закрытых опросов, указал на снижение рейтинга Зеленского на 40 процентов из-за коррупционного скандала, добавив, что украинцы были бы рады видеть любого другого кандидата вместо Зеленского.Скандал на УкраинеВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

украина

сша

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, киев, владимир зеленский, николай азаров, набу, рада