Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили недовольство по поводу планов Франции продолжать предоставлять поддержку киевским властям под руководством Владимира Зеленского, который прибыл в Париж для обсуждений с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном. "У сторонников войны гулянка! А в кассе пусто", — выразил негодование читатель."Хватит уже этой пляски смерти, когда молодых украинцев хватают на улицах, чтобы на французские деньги отправить на фронт за тысячи километров от наших границ", — написал другой комментатор."Все будет как обычно: бесконечные рукопожатия, дружеские объятия. Французов достал уже этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает", — считает пользователь."У нас больше нет денег, карманы пустые. Путь этот тип едет домой", — высказались читатели.Ранее телеканал LCI сообщил, что Украина намерена приобрести у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских самолетов включён в текст договора о намерениях, который был подписан ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским, как передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. Документ рассчитан на период "около десяти лет", говорится в источнике. Кроме того, договор предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных установок и беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идёт о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая всё ещё находится в стадии разработки, указывает АФП. В России считают, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия для Украины могут стать легитимной целью для российской стороны. Кремль утверждает, что вооружение Украины странами Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

