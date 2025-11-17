https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864622791.html
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили недовольство по поводу планов Франции продолжать предоставлять поддержку киевским властям под руководством Владимира Зеленского, который прибыл в Париж для обсуждений с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном. "У сторонников войны гулянка! А в кассе пусто", — выразил негодование читатель."Хватит уже этой пляски смерти, когда молодых украинцев хватают на улицах, чтобы на французские деньги отправить на фронт за тысячи километров от наших границ", — написал другой комментатор."Все будет как обычно: бесконечные рукопожатия, дружеские объятия. Французов достал уже этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает", — считает пользователь."У нас больше нет денег, карманы пустые. Путь этот тип едет домой", — высказались читатели.Ранее телеканал LCI сообщил, что Украина намерена приобрести у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских самолетов включён в текст договора о намерениях, который был подписан ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским, как передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. Документ рассчитан на период "около десяти лет", говорится в источнике. Кроме того, договор предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных установок и беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идёт о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая всё ещё находится в стадии разработки, указывает АФП. В России считают, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия для Украины могут стать легитимной целью для российской стороны. Кремль утверждает, что вооружение Украины странами Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ.
Читатели Le Figaro
выразили недовольство по поводу планов Франции продолжать предоставлять поддержку киевским властям под руководством Владимира Зеленского, который прибыл в Париж для обсуждений с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном.
"У сторонников войны гулянка! А в кассе пусто", — выразил негодование читатель.
"Хватит уже этой пляски смерти, когда молодых украинцев хватают на улицах, чтобы на французские деньги отправить на фронт за тысячи километров от наших границ", — написал другой комментатор.
"Все будет как обычно: бесконечные рукопожатия, дружеские объятия. Французов достал уже этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает", — считает пользователь.
"У нас больше нет денег, карманы пустые. Путь этот тип едет домой", — высказались читатели.
Ранее телеканал LCI сообщил, что Украина
намерена приобрести у Франции
100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских самолетов включён в текст договора о намерениях, который был подписан ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном
и Зеленским
, как передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. Документ рассчитан на период "около десяти лет", говорится в источнике.
Кроме того, договор предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных установок и беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идёт о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая всё ещё находится в стадии разработки, указывает АФП.
В России считают, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО
и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел России Сергей Лавров
отмечал, что любые поставки оружия для Украины могут стать легитимной целью для российской стороны. Кремль утверждает, что вооружение Украины странами Запада
не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
