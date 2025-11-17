Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж - 17.11.2025
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж - 17.11.2025, ПРАЙМ
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж
Читатели Le Figaro выразили недовольство по поводу планов Франции продолжать предоставлять поддержку киевским властям под руководством Владимира Зеленского,... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T19:22+0300
2025-11-17T19:22+0300
украина
франция
париж
эммануэль макрон
владимир зеленский
сергей лавров
le figaro
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили недовольство по поводу планов Франции продолжать предоставлять поддержку киевским властям под руководством Владимира Зеленского, который прибыл в Париж для обсуждений с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном. "У сторонников войны гулянка! А в кассе пусто", — выразил негодование читатель."Хватит уже этой пляски смерти, когда молодых украинцев хватают на улицах, чтобы на французские деньги отправить на фронт за тысячи километров от наших границ", — написал другой комментатор."Все будет как обычно: бесконечные рукопожатия, дружеские объятия. Французов достал уже этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает", — считает пользователь."У нас больше нет денег, карманы пустые. Путь этот тип едет домой", — высказались читатели.Ранее телеканал LCI сообщил, что Украина намерена приобрести у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских самолетов включён в текст договора о намерениях, который был подписан ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским, как передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. Документ рассчитан на период "около десяти лет", говорится в источнике. Кроме того, договор предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных установок и беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идёт о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая всё ещё находится в стадии разработки, указывает АФП. В России считают, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия для Украины могут стать легитимной целью для российской стороны. Кремль утверждает, что вооружение Украины странами Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
украина
франция
париж
украина, франция, париж, эммануэль макрон, владимир зеленский, сергей лавров, le figaro, нато
УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Париж, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Le Figaro, НАТО
19:22 17.11.2025
 

Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro выразили недовольство по поводу планов Франции продолжать предоставлять поддержку киевским властям под руководством Владимира Зеленского, который прибыл в Париж для обсуждений с президентом Пятой Республики Эммануэлем Макроном.
"У сторонников войны гулянка! А в кассе пусто", — выразил негодование читатель.
"Хватит уже этой пляски смерти, когда молодых украинцев хватают на улицах, чтобы на французские деньги отправить на фронт за тысячи километров от наших границ", — написал другой комментатор.
"Все будет как обычно: бесконечные рукопожатия, дружеские объятия. Французов достал уже этот маскарад, который происходит, пока наша собственная страна медленно угасает", — считает пользователь.
"У нас больше нет денег, карманы пустые. Путь этот тип едет домой", — высказались читатели.
Ранее телеканал LCI сообщил, что Украина намерена приобрести у Франции 100 истребителей Rafale. Заказ на приобретение около ста французских самолетов включён в текст договора о намерениях, который был подписан ранее президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским, как передает в понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на данные из Елисейского дворца. Документ рассчитан на период "около десяти лет", говорится в источнике.
Кроме того, договор предусматривает будущие поставки Украине систем противовоздушной обороны нового поколения, радиолокационных установок и беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идёт о новой модификации системы ПВО SAMP/T, которая всё ещё находится в стадии разработки, указывает АФП.
В России считают, что поставки оружия Украине препятствуют мирному разрешению конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые поставки оружия для Украины могут стать легитимной целью для российской стороны. Кремль утверждает, что вооружение Украины странами Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАФРАНЦИЯПарижЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийСергей ЛавровLe FigaroНАТО
 
 
Заголовок открываемого материала