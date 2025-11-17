Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, какой удар нанес Зеленский по украинцам - 17.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, какой удар нанес Зеленский по украинцам
2025-11-17T19:29+0300
2025-11-17T19:29+0300
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Огромный коррупционный скандал на Украине, в котором замешаны люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, усилил упаднические настроения в обществе, сообщает Fox News. "Украинцы сейчас теряют волю к борьбе из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась", — заявил Fox News Digital бывший чиновник, пожелавший остаться анонимным.По информации издания, этот скандал серьезно пошатнул доверие к киевским властям, особенно к самому Зеленскому, который, согласно данным источников, был осведомлён о коррупционных схемах и поддерживал их."Люди внутри страны видят эту коррупцию, и это лишь часть коррупционного болота. Зеленский — часть проблемы", — пишет автор статьи со ссылкой на слова украинского экс-чиновника.Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
19:29 17.11.2025
 
На Западе рассказали, какой удар нанес Зеленский по украинцам

Fox News: у украинцев нет мотивации к борьбе после скандала с Зеленским

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Огромный коррупционный скандал на Украине, в котором замешаны люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, усилил упаднические настроения в обществе, сообщает Fox News.
"Украинцы сейчас теряют волю к борьбе из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась", — заявил Fox News Digital бывший чиновник, пожелавший остаться анонимным.
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж
19:22
По информации издания, этот скандал серьезно пошатнул доверие к киевским властям, особенно к самому Зеленскому, который, согласно данным источников, был осведомлён о коррупционных схемах и поддерживал их.
"Люди внутри страны видят эту коррупцию, и это лишь часть коррупционного болота. Зеленский — часть проблемы", — пишет автор статьи со ссылкой на слова украинского экс-чиновника.
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации в Киеве
07:14

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.
В Германии раскрыли главный страх Зеленского
06:56
В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине
07:39
 
