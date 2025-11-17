Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864624670.html
Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского
Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского - 17.11.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, и в отношении него и его окружения следует применять меры как к террористам, заявил депутат... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T20:19+0300
2025-11-17T20:19+0300
украина
киев
запад
владимир зеленский
энергоатом
рада
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, и в отношении него и его окружения следует применять меры как к террористам, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Зеленский – террорист &lt;…&gt;. Я в очередной раз призываю международных лидеров действовать по отношению к Зеленскому и его окружению в соответствии с теми протоколами, которые применяются к террористам", — написал Дмитрук.Он также подчеркнул, что ряд западных СМИ уже не скрывают информации о том, что Зеленский лично курирует многочисленные коррупционные схемы, которые были раскрыты на Украине."Это — обычный вор и преступник, временно укрепленный частью воинственной западной группировки. Не более", — заключил Дмитрук.Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864623203.html
https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864622791.html
https://1prime.ru/20251117/ukraina-864594833.html
https://1prime.ru/20251117/ukraina-864595713.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_35:0:2703:2001_1920x0_80_0_0_9c218c5a30560f588506a6a4eafeeb12.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, запад, владимир зеленский, энергоатом, рада, набу
УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Энергоатом, Рада, НАБУ
20:19 17.11.2025
 
Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского

Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского и его окружение террористами

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, и в отношении него и его окружения следует применять меры как к террористам, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Зеленский – террорист <…>. Я в очередной раз призываю международных лидеров действовать по отношению к Зеленскому и его окружению в соответствии с теми протоколами, которые применяются к террористам", — написал Дмитрук.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
На Западе рассказали, какой удар нанес Зеленский по украинцам
19:29
Он также подчеркнул, что ряд западных СМИ уже не скрывают информации о том, что Зеленский лично курирует многочисленные коррупционные схемы, которые были раскрыты на Украине.
"Это — обычный вор и преступник, временно укрепленный частью воинственной западной группировки. Не более", — заключил Дмитрук.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Во Франции выразили недовольство визитом Зеленского в Париж
19:22

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
"Мне страшно": депутат Рады устроил истерику из-за ситуации в Киеве
07:14
В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
Украинский флаг - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
На Западе выступили с жестким обвинением из-за случившегося на Украине
07:39
 
УКРАИНАКиевЗАПАДВладимир ЗеленскийЭнергоатомРадаНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала