https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864624670.html

Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского

Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского - 17.11.2025, ПРАЙМ

Депутат Рады обратился с громким призывом из-за Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, и в отношении него и его окружения следует применять меры как к террористам, заявил депутат... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T20:19+0300

2025-11-17T20:19+0300

2025-11-17T20:19+0300

украина

киев

запад

владимир зеленский

энергоатом

рада

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/15/841241546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6f190d2c9387bc7dad4d59d3d9ae4b32.jpg

МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский является террористом, и в отношении него и его окружения следует применять меры как к террористам, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Зеленский – террорист <…>. Я в очередной раз призываю международных лидеров действовать по отношению к Зеленскому и его окружению в соответствии с теми протоколами, которые применяются к террористам", — написал Дмитрук.Он также подчеркнул, что ряд западных СМИ уже не скрывают информации о том, что Зеленский лично курирует многочисленные коррупционные схемы, которые были раскрыты на Украине."Это — обычный вор и преступник, временно укрепленный частью воинственной западной группировки. Не более", — заключил Дмитрук.Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ провело масштабную спецоперацию, чтобы обнаружить коррупционные схемы в украинской энергетике. Агентство опубликовало фотографии найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, но точная сумма пока неизвестна.По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро обыскало помещения бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщило, что обыски также проводились у Миндича, которого называют "финансовым оператором" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича оперативно вывезли с Украины.В НАБУ установили, что средства, полученные от коррупционных схем в энергетике, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что такая ситуация может привести к потере поддержки Запада со стороны Киева.Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступной группы, связанной с коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Фигурантами также стали бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и парламенту предстоит утвердить его увольнение, а также снятие Светланы Гринчук с должности министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864623203.html

https://1prime.ru/20251117/zelenskiy-864622791.html

https://1prime.ru/20251117/ukraina-864594833.html

https://1prime.ru/20251117/ukraina-864595713.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад, владимир зеленский, энергоатом, рада, набу