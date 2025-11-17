https://1prime.ru/20251117/zhile-864600394.html

В России сократился ввод жилья

В России сократился ввод жилья - 17.11.2025, ПРАЙМ

В России сократился ввод жилья

Ввод жилья в России в январе-октябре 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% - до 83,6 миллиона квадратных метров,... | 17.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-17T11:52+0300

2025-11-17T11:52+0300

2025-11-17T11:52+0300

экономика

недвижимость

бизнес

московская область

краснодарский край

москва

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0c/862210597_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_c0ca365480c56611a283b0f464481c94.jpg

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-октябре 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% - до 83,6 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в октябре в стране сдали 7 миллионов квадратных метров жилья, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года, указывается в материалах ведомства. Согласно его данным, населением за десять месяцев возведено 56,5 миллиона "квадратов" жилья, что на 5,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в том числе в октябре - 3,1 миллиона "квадратов" (-11,7% относительно сентября 2024-го). По статистике Росстата, лидерами по вводу жилья в январе-сентябре среди регионов России являются Московская область (10,1 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (5,1 миллиона "квадратов"), Москва (4,5 миллиона "квадратов), Ленинградская область (3,5 миллиона "квадратов").

https://1prime.ru/20251113/khusnullin--864497768.html

московская область

краснодарский край

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, московская область, краснодарский край, москва, росстат