В России сократился ввод жилья - 17.11.2025, ПРАЙМ
В России сократился ввод жилья
В России сократился ввод жилья
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-октябре 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% - до 83,6 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата. В том числе в октябре в стране сдали 7 миллионов квадратных метров жилья, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года, указывается в материалах ведомства. Согласно его данным, населением за десять месяцев возведено 56,5 миллиона "квадратов" жилья, что на 5,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в том числе в октябре - 3,1 миллиона "квадратов" (-11,7% относительно сентября 2024-го). По статистике Росстата, лидерами по вводу жилья в январе-сентябре среди регионов России являются Московская область (10,1 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (5,1 миллиона "квадратов"), Москва (4,5 миллиона "квадратов), Ленинградская область (3,5 миллиона "квадратов").
11:52 17.11.2025
 
В России сократился ввод жилья

Ввод жилья в России в январе-октябре снизился на 4,6%

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ввод жилья в России в январе-октябре 2025 года снизился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% - до 83,6 миллиона квадратных метров, свидетельствуют оперативные данные Росстата.
В том числе в октябре в стране сдали 7 миллионов квадратных метров жилья, что на 9% больше, чем в октябре 2024 года, указывается в материалах ведомства.
Согласно его данным, населением за десять месяцев возведено 56,5 миллиона "квадратов" жилья, что на 5,5% меньше результата аналогичного периода прошлого года, в том числе в октябре - 3,1 миллиона "квадратов" (-11,7% относительно сентября 2024-го).
По статистике Росстата, лидерами по вводу жилья в январе-сентябре среди регионов России являются Московская область (10,1 миллиона квадратных метров), Краснодарский край (5,1 миллиона "квадратов"), Москва (4,5 миллиона "квадратов), Ленинградская область (3,5 миллиона "квадратов").
