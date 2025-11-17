https://1prime.ru/20251117/zoloto--864597629.html
Золото дешевеет в ожидании макростатистики из США
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Цена золота открывает новую неделю снижением в ожидании официальных сведений о состоянии экономики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.56 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 20,26 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,9%, до 4 057,40 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,62% - до 50,39 доллара за унцию. Ранее в США завершился самый продолжительный в истории перерыв в работе правительства. 1 октября начался новый финансовый год, но конгресс не успел согласовать бюджет. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Законодатели договорились продлить финансирование до 30 января. Соответственно, не финансировалась и работа государственной статистики. Статистика может дать рынкам понимание и относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые повлияют на все финансовые рынки, включая фьючерсы на золото. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 56% опрошенных аналитиков прогнозируют сохранение учетной ставки на уровне 3,75-4%. "Нет никаких гарантий, что рынки или ФРС будут иметь полное представление о состоянии экономики", - заявил агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer). При этом спад в ожиданиях снижения учётной ставки в США в следующем месяце фактически сдерживает рост доходности золота, оценивает он.
