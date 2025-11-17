Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото снижается в понедельник вечером - 17.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251117/zoloto-864624155.html
Цена на золото снижается в понедельник вечером
Цена на золото снижается в понедельник вечером - 17.11.2025, ПРАЙМ
Цена на золото снижается в понедельник вечером
Стоимость золота снижается в понедельник вечером, участники рынка ожидают публикации данных по экономике США после возобновления работы правительства и... | 17.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-17T20:04+0300
2025-11-17T20:04+0300
экономика
рынок
сша
comex
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_0:41:3001:1729_1920x0_80_0_0_4cbfb068592589358ae190266c0ed202.jpg
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, участники рынка ожидают публикации данных по экономике США после возобновления работы правительства и оценивают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 23,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, - до 4 070,54 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,01% - до 50,68 доллара за унцию. "На рынке наблюдается хаотичное, разнонаправленное ценовое движение в ожидании публикации потока экономических данных теперь, когда правительство США возобновило работу", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger). "Сейчас ожидания дополнительных снижений ставки ФРС уменьшились, что подорвало оптимизм в отношении золота", - также добавил эксперт. Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 41,9% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.
https://1prime.ru/20251117/putin--864610896.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83101/71/831017133_320:0:2679:1769_1920x0_80_0_0_e970651db8704fefe2b17a02f0904a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex, золото
Экономика, Рынок, США, Comex, золото
20:04 17.11.2025
 
Цена на золото снижается в понедельник вечером

Золото дешевеет на неопределенности вокруг денежно-кредитной политики ФРС США

© РИА Новости . Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, участники рынка ожидают публикации данных по экономике США после возобновления работы правительства и оценивают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 19.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 23,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, - до 4 070,54 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,01% - до 50,68 доллара за унцию.
"На рынке наблюдается хаотичное, разнонаправленное ценовое движение в ожидании публикации потока экономических данных теперь, когда правительство США возобновило работу", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger).
"Сейчас ожидания дополнительных снижений ставки ФРС уменьшились, что подорвало оптимизм в отношении золота", - также добавил эксперт.
Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи.
Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 41,9% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Путин освободил от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
14:44
 
ЭкономикаРынокСШАComexзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала