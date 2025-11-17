https://1prime.ru/20251117/zoloto-864624155.html

Цена на золото снижается в понедельник вечером

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, участники рынка ожидают публикации данных по экономике США после возобновления работы правительства и оценивают перспективы дальнейшего снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 19.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 23,66 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,58%, - до 4 070,54 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,01% - до 50,68 доллара за унцию. "На рынке наблюдается хаотичное, разнонаправленное ценовое движение в ожидании публикации потока экономических данных теперь, когда правительство США возобновило работу", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger). "Сейчас ожидания дополнительных снижений ставки ФРС уменьшились, что подорвало оптимизм в отношении золота", - также добавил эксперт. Инвесторы находятся в ожидании начала публикации американской официальной макростатистики. На четверг запланирована публикация данных по занятости в США за сентябрь. Ожидается, что безработица за отчетный период осталась на уровне августа в 4,3%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 50 тысяч после увеличения на 22 тысячи. Статистика может дать рынкам понимание относительно дальнейших шагов ФРС США. Следующее заседание регулятора пройдет 9-10 декабря. По данным CME Group, 41,9% опрошенных аналитиков прогнозируют понижение учетной ставки на 0,25 процентного пункта - до 3,5-3,75%. Остальные эксперты ожидают ее сохранения на текущем уровне.

