В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с планом "Ковер" - 18.11.2025
В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с планом "Ковер"
В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с планом "Ковер"
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения в связи с введением плана "Ковер" введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. "Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением сигнала "Ковер". В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков.Как отмечает авиагавань, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
бизнес, аэропорт шереметьево, россия
Бизнес, аэропорт Шереметьево, РОССИЯ
18:52 18.11.2025 (обновлено: 19:14 18.11.2025)
 
В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с планом "Ковер"

В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с планом Ковер

Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения в связи с введением плана "Ковер" введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань.
"Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением сигнала "Ковер". В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков.
Как отмечает авиагавань, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
