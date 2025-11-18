https://1prime.ru/20251118/aeroport-864668972.html
В Шереметьево ввели временные ограничения в связи с планом "Ковер"
2025-11-18T18:52+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
россия
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения в связи с введением плана "Ковер" введены в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила авиагавань. "Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта "Шереметьево" в связи с введением сигнала "Ковер". В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено", - говорится в сообщении.Отмечается, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилёт в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. Возможны корректировки в расписании полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков.Как отмечает авиагавань, ситуация в пассажирских терминалах спокойная, пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.
