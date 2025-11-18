В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

https://1prime.ru/20251118/aeroport-864670316.html

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

