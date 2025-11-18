https://1prime.ru/20251118/aeroport-864670316.html
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 18.11.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T19:23+0300
2025-11-18T19:23+0300
2025-11-18T19:23+0300
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Шереметьево", сообщила Росавиация. "Аэропорт "Шереметьево". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
