Никитин рассказал, сколько аэропортов будут работать в России к 2030 году - 18.11.2025, ПРАЙМ
Никитин рассказал, сколько аэропортов будут работать в России к 2030 году
Никитин рассказал, сколько аэропортов будут работать в России к 2030 году - 18.11.2025, ПРАЙМ
Никитин рассказал, сколько аэропортов будут работать в России к 2030 году
В России к 2030 году должен функционировать 241 аэропорт, к действующим должны добавиться 16 воздушных гаваней, в том числе 4 - в новых местах и 5 аэропортов в... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T10:27+0300
2025-11-18T10:27+0300
экономика
бизнес
россия
рф
архыз
иркутск
воздушный транспорт
минтранс рф
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В России к 2030 году должен функционировать 241 аэропорт, к действующим должны добавиться 16 воздушных гаваней, в том числе 4 - в новых местах и 5 аэропортов в новых регионах РФ, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. "К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт. Это 225 ныне действующих аэропортов, 4 аэродрома в новых местах (Архыз, Шерегеш, Омск-Федоровка, Иркутск), 5 аэропортов в исторических регионах (Мариуполь, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон) и 7 аэродромов, временно закрытых для гражданской авиации (Орел, Балаково, Кречевицы, Смоленск, Хотилово, Йошкар-Ола, Владимир)", - сообщил министр на деловом завтраке в рамках Транспортной недели, его слова приводятся пресс-службой ведомства. Никитин подчеркнул также, что в течение следующих пяти лет необходимо модернизировать не менее 75 аэродромов.
рф
архыз
иркутск
10:27 18.11.2025
 
Никитин рассказал, сколько аэропортов будут работать в России к 2030 году

Никитин: к 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. В России к 2030 году должен функционировать 241 аэропорт, к действующим должны добавиться 16 воздушных гаваней, в том числе 4 - в новых местах и 5 аэропортов в новых регионах РФ, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
"К 2030 году в России должен функционировать 241 аэропорт. Это 225 ныне действующих аэропортов, 4 аэродрома в новых местах (Архыз, Шерегеш, Омск-Федоровка, Иркутск), 5 аэропортов в исторических регионах (Мариуполь, Донецк, Луганск, Запорожье, Херсон) и 7 аэродромов, временно закрытых для гражданской авиации (Орел, Балаково, Кречевицы, Смоленск, Хотилово, Йошкар-Ола, Владимир)", - сообщил министр на деловом завтраке в рамках Транспортной недели, его слова приводятся пресс-службой ведомства.
Никитин подчеркнул также, что в течение следующих пяти лет необходимо модернизировать не менее 75 аэродромов.
 
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Архыз Иркутск Воздушный транспорт Минтранс РФ
 
 
