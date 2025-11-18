Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico узнало об условии Бельгии ЕС для использования российских активов
финансы
мировая экономика
рф
бельгия
украина
ес
euroclear
замороженные российские активы
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Бельгия не даст добро на использование активов ЦБ РФ, пока не будет знать в деталях о чём идет речь, пишет издание Politico со ссылкой на бельгийского чиновника. "Если вы хотите, чтобы решение было принято на саммите, нам нужно сделать свою домашнюю работу сейчас", - цитирует издание неназванного бельгийского чиновника. Как отмечает издание, Бельгия хочет, что ЕС разделил риски поровну. Чиновник отметил, что Бельгия "не даст добро, пока не будет знать в деталях о чем речь". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
10:58 18.11.2025
 
Politico узнало об условии Бельгии ЕС для использования российских активов

