ГД попросит разработать ответ на возможное воровство активов в Европе

18.11.2025

МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой разработать меры в ответ на возможное воровство замороженных ранее активов РФ в Европе. "Давайте мы с вами подготовим обращение в правительство РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг, до этого его можно будет качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство с тем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать", - сказал он на пленарном заседании. Ранее Володин отмечал, что Россия считает использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством, а европейским странам, замешанным в воровстве замороженных российских активов, придется вернуть украденное, выплатив куда большие суммы с процентами. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.

