Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД попросит разработать ответ на возможное воровство активов в Европе - 18.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251118/aktivy-864650663.html
ГД попросит разработать ответ на возможное воровство активов в Европе
ГД попросит разработать ответ на возможное воровство активов в Европе - 18.11.2025, ПРАЙМ
ГД попросит разработать ответ на возможное воровство активов в Европе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой разработать меры в ответ на возможное воровство замороженных... | 18.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-18T13:10+0300
2025-11-18T13:10+0300
экономика
россия
финансы
рф
украина
европа
вячеслав володин
ес
госдума
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_a94ea3df17b9f72cd44d5f6ca3ba9d36.jpg
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой разработать меры в ответ на возможное воровство замороженных ранее активов РФ в Европе. "Давайте мы с вами подготовим обращение в правительство РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг, до этого его можно будет качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство с тем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать", - сказал он на пленарном заседании. Ранее Володин отмечал, что Россия считает использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством, а европейским странам, замешанным в воровстве замороженных российских активов, придется вернуть украденное, выплатив куда большие суммы с процентами. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
рф
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859566529_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_73bb3ea0c5b6f4ebaca8926736438e71.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, украина, европа, вячеслав володин, ес, госдума, euroclear, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Вячеслав Володин, ЕС, Госдума, Euroclear, замороженные российские активы
13:10 18.11.2025
 
ГД попросит разработать ответ на возможное воровство активов в Европе

ГД попросит правительство разработать ответ на возможное воровство активов РФ в Европе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза в Брюсселе
Флаги Евросоюза в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Флаги Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в правительство РФ с просьбой разработать меры в ответ на возможное воровство замороженных ранее активов РФ в Европе.
"Давайте мы с вами подготовим обращение в правительство РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг, до этого его можно будет качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство с тем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать", - сказал он на пленарном заседании.
Ранее Володин отмечал, что Россия считает использование замороженных активов РФ не только нарушением международных законов, но и воровством, а европейским странам, замешанным в воровстве замороженных российских активов, придется вернуть украденное, выплатив куда большие суммы с процентами.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФУКРАИНАЕВРОПАВячеслав ВолодинЕСГосдумаEuroclearзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала